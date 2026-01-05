ТСН у соціальних мережах

Гламур
556
2 хв

Злата Огнєвіч висловилася про порівняння її зі скандальною Ані Лорак: "Людоньки, майте Бога в серці"

Артистка пояснила, через що взагалі їх порівнюють.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Злата Огнєвіч і Ані Лорак

Українська співачка Злата Огнєвіч висловилася про порівняння її зі скандальною виконавицею Ані Лорак.

Зокрема, на проєкті ”Тур зірками” йдеться, що для слухачів в артисток схожі голоси, мовляв, якщо заплющити очі та не бачити, хто співає, їх легко переплутати. Проте у Злати Огнєвіч інша версія. Виконавиця запевняє, що вони з Лорак абсолютно різні. Співачки відрізняються за тембром голосу, технікою співу та вокалом загалом.

“Людоньки, майте Бога в серці! Ну яка Лорак? Це люди, у яких немає вушок, напевно. Ми зовсім різні, абсолютно: тембрально, виконавчо, технічно, вокально”, — відрізала артистка.

Злата Огнєвіч та Ані Лорак

Проте Злата Огнєвіч розуміє, через що виникли такі асоціації. Свого часу пісню Ані Лорак використовували в рекламі шоколаду. Згодом композицію змінили. Використали вже трек Злати Огнєвіч. Та особливої промокампанії про те, що змінилася виконавиця, не було. Тож у людей залишилися асоціації з Ані Лорак. За словами Огнєвіч, саме через це їх і плутають.

“Я знаю, чому була така стала асоціація у людей. Коли була реклама шоколаду, а до цього рекламувала Ані Лорак піснями, своїм голосом, коли я почала співати пісню “Пристрасть”, це, власне, була теж реклама шоколаду, то не було такої великої промокампанії. Тобто не було в людей розуміння, хто співає цю пісню. Просто з'явилася нова пісня, і ніхто не робив акцент на те, що змінилася виконавиця”, — пояснила вона.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч розсекретила, в якій країні проведе зимову відпустку. Виконавиця також зізналася, з ким саме вирушить на відпочинок.

556
