Злата Огнєвіч виїхала із зимової України і показала, як в екзотичній країні 40-річчя святкувала

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Українська співачка Злата Огнєвіч похизувалася своєю зимовою відпусткою у теплих краях.

Так, виконавиця, як і планувала з двоюрідною сестрою, вирушила до В’єтнаму. Нестабільну ситуацію у рідній країні Злата вирішила перечекати саме там. До того ж нещодавно співачка святкувала день народження. Своє 40-річчя іменинниця зустріла у компанії найріднішої за оглядом пам’яток і смачною трапезою в місцевому ресторані.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Допис Злати Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Тож Огнєвіч передала трохи тепла своїми фото на тлі екзотичних краєвидів та казкової архітектури. Зірка поділилася, що серед її планів зараз «надихатися, кататися на байках і пити солену в’єтнамську каву». У коментарях зіркові колеги та друзі разом з шанувальниками потішилися за співачку та розділили її емоції.

Реклама

«Який кайф, Златуня» — Тарас Цимбалюк

Які неймовірні фото

Чудові фото і подорож чарівна! Немов у казці побувала там. Там де тепло і гарні відчуття

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Допис Злати Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова блиснула голими сідницями на пляжі. Артистка також у свій день народження поїхала у мандри за кордон грітися під час суворої зими.