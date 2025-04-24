Злата Огнєвіч заінтригувала подробицями особистого життя: "Моє серце зайняте"

Злата Огнєвіч

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Українська співачка Злата Огнєвіч заінтригувала подробицями особистого життя.

Зокрема, виконавиця побувала на урочистій церемонії вручення нагород YUNA-2025. Журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова поспілкувалася з артисткою та розпитала про особисте життя. Злата Огнєвіч зізналась, що не страждає на дефіцит чоловічої уваги. Ба більше, співачка говорить, що їй неабияк від цього приємно.

"Чоловіки завжди до мене проявляють увагу, мені надзвичайно приємно, я розквітаю від компліментів, від уваги, від любові, в якій купаюся", — зізнається співачка.

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Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Також Злата Огнєвіч зізналася, чи є наразі поруч із нею кохана людина. Виконавиця з інтригою відповіла, що її серце частково зайняте, а частково — ні. Щоправда, артистка також додала, що навіть поруч із бойфрендом лишається "вільною жінкою".

"Моє серце завжди зайняте і частково вільне, бо я вільна жінка. Навіть якщо я з коханою людиною, я однаково почуваюся вільною, повноцінною і цілісною", — запевнила артистка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч також розповіла редакції ТСН.ua, як викрила "щура" в українському шоубізнесі. Також артистка розсекретила, що напише про це книжку.