Злата Огнєвіч замилувала рідкісними фото з мамою та влаштувала їй особливий день у Києві

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч потішила шанувальників рідкісними сімейними кадрами та показала свою маму під час спільного відпочинку.

У фотоблогу артистка поділилася, що вирішила провести особливий день із мамою Галиною. Для сімейної зустрічі вони обрали один із популярних закладів у Києві, де насолодилися спілкуванням та приємною атмосферою.

Мама співачки не приховувала гарного настрою та зізналася, що це один із її найулюбленіших закладів. Тим часом сама Злата розповіла, що їй приносить особливу радість можливість тішити найріднішу людину та здійснювати її маленькі бажання.

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Злата Огнєвіч з мамою / © instagram.com/zlata.ognevich

Мама Злати Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

«У нас сімейний день. Ми з мамою помінялися місцями: сьогодні я мама, а мама — моя донька. Вигулюю її. Обожнюю робити її щасливою. Починаємо тиждень красиво», — поділилася артистка.

Для виходу мама знаменитості обрала елегантний образ у світлих відтінках. Вона постала в джинсах, сорочці та ніжно-блакитному піджаку, доповнивши лук природним макіяжем і усмішкою. На одному з кадрів Галина позувала з келихом у руках.

Сама ж Злата зробила ставку на комфортний повсякденний стиль і з’явилася у джинсах та футболці.

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва також показала свою маму Тамару Галушку. Зірка привітала рідну людину з 74-річчям й поділилася її фото з онуками.

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