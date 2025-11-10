Злата Огнєвіч здивувала, як через популярність втрачала коханих, та пожалілася на ревнивих чоловіків

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що мала непрості стосунки, у яких зустрічала надмірні ревнощі партнерів.

Артистка розповіла, що неодноразово стикалася з партнерами, які не могли впоратися з її популярністю та насиченим гастрольним графіком. За словами Огнєвіч, один із її колишніх не витримав уваги, яку співачка отримувала від шанувальників, і вирішив поставити крапку в стосунках у найбільш образливий спосіб.

«Були дуже сильні ревнощі в одного з моїх хлопців. Через це він зі мною розірвав стосунки. Сказав, що не зможе пережити увагу з боку чоловіків у мою сторону, ці квіти, пізні повернення додому, гастролі. І він розірвав стосунки. Зробив це дуже негарно — телефоном. До того ж він кудись пропав», — пригадала співачка в шоу «Тур зірками».

Злата додала, що така ситуація залишила її у стані нерозуміння й внутрішнього болю. Вона намагалася з’ясувати причину такого вчинку, адже не звикла до раптового мовчання й байдужості. Артистка навіть зізналася, що писала колишньому та телефонувала йому, аби просто отримати пояснення.

«Аби закрити цей гештальт, я писала йому, дзвонила і казала: «Я вже все зрозуміла. Давай хоча би поговоримо, бо так не може бути. Ти просто морозишся, мовчиш. Це поведінка незрілої людини. Це дитяча поведінка». І я від нього вибила причину, чому отак от все відбулося», — згадала Огнєвіч.

Такий досвід, за словами артистки, навчив її не триматися за людину, яка не готова до зрілих стосунків і не вміє спілкуватися відкрито. Втім, подібна ситуація повторилася ще раз. Інший коханий Злати теж не зміг прийняти її кар’єру та постійні поїздки. Як зазначає співачка, чоловік ревнував її до кожного концерту, що призводило до гучних сварок.

Після цих подій Злата зробила для себе важливі висновки. Вона зрозуміла, що пристрасні, але токсичні стосунки — це не про любов, а про боротьбу за владу.

«Після цього зрозуміла, що пристрасть — це, звісно, класно, але коли вона відбувається ось таким токсичним чином, то це точно не про стосунки, які хочу. Я розірвала ці стосунки зі своєї ініціативи», — розповіла Огнєвіч.

Нині співачка зізнається, що поки самотня, але не втрачає надії зустріти людину, з якою зможе побудувати міцні, дорослі та гармонійні стосунки. Злата мріє про чоловіка, який би розумів її графік і приймав її професію, не намагаючись обмежувати її творчість і свободу.

Нагадаємо, нещодавно 39-річна Злата Огнєвіч емоційно відповіла гейтерам, які дорікають їй, що «час народжувати». Співачка відверто розповіла, як ставиться до материнства і чому вважає такі закиди недоречними.