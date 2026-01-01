Злата Огнєвіч здивувала, в якій країні та з ким проведе зимову відпустку: "Спробуємо щось екзотичне"

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилась, як святкувала Новий рік та як проведе потім зимову відпустку.

Виконавиця, як і багато її колег, у ніч проти 31 грудня обрала роботу. Артистка на Новий рік працювала на заході України. А після цього співачка вирушить до Дніпра, про що вона розповіла на проєкті "Наодиці з Гламуром".

"Я буду святкувати й працювати на заході України, а також у Дніпрі", - поділилась артистка Анні Севастьяновій.

А от після Нового року Злата Огнєвіч має грандіозні плани. Артистка вирушить у зимову відпустку. Компанію співачці складе її двоюрідна сестра. Вони планують поїхати до В'єтнаму. Виконавиця та її сестра обрали саме цю країну за тим принципом, що там вони ще не були.

"Я планую поїхати у відпустку, і ця думка мене дуже тішить. Я планую поїхати з моєю двоюрідною сестрою Мариною до В'єтнаму. От такий незвичайний напрямок. До того ж, запропонувала сестра. Сказала, що давай спробуємо щось екзотичне, там, де ми ще жодного разу не були", - розсекретила співачка.

