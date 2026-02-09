Злата Огнєвіч здивувала зізнанням про гонорари суддів нацвідбору і як голосувала за переможця

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч зізналась, якими були гонорари суддів Національного відбору на "Євробачення-2026" та як вона обирала переможця.

Артистка цьогоріч була серед членів журі нацвідбору. Виконавиця допомагала обирати представника України на "Євробаченні -2026". Співачка на проєкті "Тур зірками" говорить, що, звичайно ж, оцінювала вокальні здібності. Та, окрім того, Злата Огнєвіч дивилась на виступи фіналістів очима глядачки і обирала того, хто близький її серцю. Схоже, думка виконавиці збіглась із кінцевим голосуванням конкурсу.

"Дуже складно було зробити вибір, і єдиний критерій, окрім вокального судження, я обрала серцем. Це єдиний правильний критерій мене як глядачки, а не лише журі, оцінити виступ учасника. Мій вибір співпав з репетиційними дублями і головним ефіром. Але всі учасники дуже цікаві та харизматичні. Але переможець має бути тільки один", - говорить виконавиця.

До речі, подейкували, що судді нацвідбору отримали гонорари у розмірі 50 тисяч гривень. Злата Огнєвіч хоч і не вдавалась до конкретики, але дала зрозуміти, що це не так. Артистка говорить, що навіть свій образ готувала самостійно і вкладала в це власні кошти.

"Люди, що ви таке вигадуєте? Я скажу більше: повністю своїм луком я займалась сама і вкладала свої власні кошти", - зазначила артистка.

Нагадаємо, на нацвідборі на "Євробачення-2026" перемогла співачка LELÉKA. Артистка поїде до Відня з піснею Ridnym. Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з текстом і перекладом конкурсної композиції виконавиці.