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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Злата Огнєвіч зізналась, що сталося з її майном в Криму та як вивезла звідти батьків

Рідні люди артистки тривалий час відмовлялися покидати півострів, але все ж таки вирішили перебратися до Києва.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно заінтригувала подробицями особистого життя, розкрила, що сталося з її сімейним майном у Криму та як батьки покинули півострів.

Виконавиця від дитинства жила в Судаку. Там оселилися її батьки, коли вона ще була маленькою, та придбали майно. Коли півострів окупувала Росія, мама й тато артистки, яка вже перебувала в Києві, не квапилися виїжджати. Вони сподівалися, що Крим швидко повернеться під контроль України. Утім, сталося не так. Тож батьки Злати Огнєвіч ухвалили рішення переїжджати ближче до доньки. Та спочатку, як говорить співачка в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко, мама й тато вирішили продати майно в Криму, щоб придбати в Києві або області.

Злата Огнєвіч із мамою / © instagram.com/zlataognevich_music

Злата Огнєвіч із мамою / © instagram.com/zlataognevich_music

"Я дуже щаслива, що нам вдалося це зробити (вивезти батьків — прим. ред.) до повномасштабного вторгнення. Проблема була в тому, що ми не могли продати житло в Криму. Алгоритм дій дуже простий. Для того, щоб жити в Києві або під Києвом, потрібно придбати житло. Ми вирішили для себе продати житло батьків у Криму, щоб батьки мали змогу переїхати вже до нас", — поділилася артистка.

Зрештою, батьки Огнєвіч таки продали житло в Криму. Вони покинули півострів за два роки до того, як почалася повномасштабна війна. Виконавиця зізнається, що неабияк цьому тішиться, адже не знає, як би вивозила батьків після 24 лютого 2022 року.

Злата Огнєвіч із батьком / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч із батьком / © instagram.com/zlata.ognevich

"Нам це вдалося. Батьки вже десь роки два до повномасштабної жили з нами. Я дуже рада, що це сталося. Бо якби сталося це 2022 року, чесно, я не знаю… Я, звичайно, зробила б все можливе для цього, але це було б набагато складніше", — зізналась співачка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків "ЗА ВИКЛИКОМ" і не хоче своїх дітей

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла, хто замовив атаку ботів на неї. Артистка також пояснила, навіщо це зробили.

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Дата публікації
Кількість переглядів
228
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