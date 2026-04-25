Злата Огнєвіч зробила неоднозначну заяву про Тіну Кароль і чому не бачить її своєю подругою

Злата Огнєвіч, Тіна Кароль

Українська співачка Злата Огнєвіч зробила неоднозначну заяву про колегу Тіну Кароль та пояснила, чому не бачить її у своєму близькому оточенні.

В інтерв’ю проєкту Okay Eva артистка зізналася, що її часто порівнюють із Кароль, однак замість реакції на ці зіставлення вона звернула увагу на хвилю критики, яка регулярно накриває співачку.

«Постійно несеться такий гейт на адресу Тіни. І дуже неправильно через якісь її недавні помилки в комунікації нівелювати її досягнення як артистки», — зазначила Огнєвіч.

Водночас Злата підкреслила, що високо оцінює професійні якості колеги. Вона назвала Кароль талановитою, красивою і надзвичайно працьовитою, додавши, що саме трудоголізм є її головною сильною рисою. Однак у питанні особистого спілкування співачка була більш прямолінійною.

«В принципі, працьовитість — це її головний талант, я так вважаю. Звичайно, як подругу… Я б таку не хотіла мати собі подругу, тому що мені подобаються люди іншого штибу. Але я її поважаю, як артистку і як людину, яка дуже багато чого досягла своєю роботою і талантом», — наголосила артистка.

До слова, раніше в мережі ширилися чутки про нібито конфлікт між артистками. Зокрема, припускали, що Кароль могла намагатися «прибрати» конкурентку зі сцени. Втім, сама Огнєвіч ці заяви раніше спростовувала.

