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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
2 хв

Злата Огнєвіч зробила несподіване зізнання про стосунки між зірками

Співачка розсекретила, з ким дружить серед українських знаменитостей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч відверто висловилася про дружбу в шоубізнесі та назвала артистів, з якими підтримує теплі стосунки.

Виконавиця зізналася, що не вірить у безумовну дружбу між усіма представниками індустрії. За її словами, в українському шоубізнесі багато взаємної поваги, підтримки та спілкування. Водночас далеко не кожні хороші стосунки можна назвати справжньою дружбою. Артисти можуть радитися одне з одним, ділитися досвідом і навіть регулярно контактувати. Проте рівень довіри, коли людина готова прийти на допомогу будь-якої миті, трапляється значно рідше.

«Для мене дружба — це про інше. Дружба — це така спокійна гавань, куди ти можеш зайти і перепочити, перевести дух, бути собою. У шоубізнесі це інакше працює. Тут є конкуренція, тут є гонитва постійно за „номер один“. Це далеко не спокійна гавань, і дуже рідко трапляється справжня дружба», — сказала Злата в коментарі блогеру Сашку Гетьману.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Втім, артистка наголошує, що серед колег усе ж має людей, яких може назвати близькими. За роки роботи на сцені вона сформувала міцні дружні зв’язки з кількома відомими виконавцями. Саме з ними співачка підтримує особливо тепле спілкування не лише в професійному, а й у особистому житті.

«Я можу назвати своїми подругами Джамалу, Тоню Матвієнко, Альону Омаргалієву. Також дуже тепло ставлюся до SHUMEI», — поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч замилувала рідкісними фото з мамою та влаштувала їй особливий день у Києві.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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