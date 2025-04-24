Злата Огнєвіч вперше розповіла, як викрила "щура" в українському шоубізнесі, і пише про це книжку

Злата Огнєвич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася, як пережила критику в Мережі за "російський куліч", навіщо провела розслідування серед колег в шоубізнесі, і про кого вже почала писати мемуари.

Напередодні у Києві відбулася 14-та національна музична премія YUNA. На червоному хіднику було багато зірок, серед них журналісти ТСН.ua помітили і співачку Злату Огнєвіч. Ми не могли не розпитати її про останні події в житті, а саме, коли від однієї обмовки Злата опинилася під шквалом критики в Мережі.

Нагадаємо, напередодні Великодня виконавиця виклала відео в Tik Tok, де назвала паску "кулічем". Звичайно, користувачі не змогли промовчати. У результаті – сотні хейтерських коментарів і десятки новин в ЗМІ з цього приводу. Ми запитали Злату, як вона пережила цю хвилю хейту і який коментар на її адресу був найнеприємніший.

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"Ви знаєте, у мене немає цілі запам'ятовувати коментарі, які мені пишуть. Я просто зашла на сторінки злосних хейтерів і не побачила там дописів про війну чи благодійні ініціативи. А побачила в основному російський контент чи reels, які теж зняті під російську музику. Про що можна говорити з такими людьми? На жаль, в українському суспільстві вже давно існує тенденція в соцмережах – бути лицемірними в коментарях і вимагати від інших ідеальності. А так не буває. Ми всі не ідеальні!", – сказала ТСН.ua Злата Огнєвіч.

Окрім цього, ми поцікавилися у співачки, чим завершилася історія з атакою ботів на її сторінку в Instagram, коли після прем'єри пісні "Відпусти його" в її соцмережі почалася підозріла активність, що вказувало саме на проплачену акцію.

"Ми з командою провели розслідування стосовно атаки ботів і вважаємо, що це слід саме з шоубізнесу. Але імені на широкий загал я поки не буду озвучувати, поки в нас не буде достатньо доказів. Але, знаєте що, я зараз працюю над власною книжкою – це будуть мемуари, там буде багато спогадів, зокрема і про український шоубізнес. І ось в цій книжці я би хотіла підняти важливі теми залаштунків і ті історії, про які люди чули, але не знають імен і прізвищ. Так ось, повірте мені, вони в цій книжці точно будуть", – заінтригувала Злата.

Нагадаємо, цього року на церемонії YUNA найкращим виконавцем став Артем Пивоваров, а виконавицею – співачка KOLA. Хто отримав інші нагороди, читайте в матеріалі.