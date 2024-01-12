Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Златі Огнєвіч – 38: артистка показала, як за кордоном святкує день народження

Златі Огнєвіч – 38: артистка показала, як за кордоном святкує день народження

Злата Огнєвіч

Артистка також зробила музичний подарунок своїм шанувальникам.

Українська співачка Злата Огнєвіч сьогодні, 12 січня, святкує день народження.

Зірці виповнюється 38 років. Як раніше ділилася Злата, вона вирушила у відпустку до Таїланду, там же артистка зустрічає й своє свято.

Разом з тим Огнєвіч вирішила зробити приємно і шанувальникам її творчості та випустила мініальбом "Віддаю", а разом з ним запрем1єрила атмосферний кліп на трек з цього EP "Все невипадково".

Злата Огнєвіч / ©
Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч / ©
Злата Огнєвіч

У ньому артистка показала ексклюзивні архівні кадри з дитинства. Це стало символічною подорожжю до минулого і не лише доповнило музичне відео, а й проштовхнуло головний меседж пісні: "Все, що трапляється в житті- не випадково, і треба навчитися читати поміж рядків цей зв'язок".

"Цей альбом став для мене особливим. Він дуже інтимний, я б навіть сказала – справжній. Саме тому я вирішила випустити його в знаменний для мене день – мого народження", - прокоментувала Огнєвіч.

Нагадаємо, днями Злата Огнєвіч розповіла про прикрий конфуз, який з нею стався під час відпочинку в Таїланді. Артистка випадково переплутала локацію своєї відпустки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація