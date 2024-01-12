Златі Огнєвіч – 38: артистка показала, як за кордоном святкує день народження

Українська співачка Злата Огнєвіч сьогодні, 12 січня, святкує день народження.

Зірці виповнюється 38 років. Як раніше ділилася Злата, вона вирушила у відпустку до Таїланду, там же артистка зустрічає й своє свято.

Разом з тим Огнєвіч вирішила зробити приємно і шанувальникам її творчості та випустила мініальбом "Віддаю", а разом з ним запрем1єрила атмосферний кліп на трек з цього EP "Все невипадково".

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч

У ньому артистка показала ексклюзивні архівні кадри з дитинства. Це стало символічною подорожжю до минулого і не лише доповнило музичне відео, а й проштовхнуло головний меседж пісні: "Все, що трапляється в житті- не випадково, і треба навчитися читати поміж рядків цей зв'язок".

"Цей альбом став для мене особливим. Він дуже інтимний, я б навіть сказала – справжній. Саме тому я вирішила випустити його в знаменний для мене день – мого народження", - прокоментувала Огнєвіч.

Нагадаємо, днями Злата Огнєвіч розповіла про прикрий конфуз, який з нею стався під час відпочинку в Таїланді. Артистка випадково переплутала локацію своєї відпустки.

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