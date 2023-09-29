Злата Огнєвіч обклеїла себе стікерами з образами та влучно відповіла на хейт у новій пісні

Співачка Злата Огнєвіч потішила шанувальників запальною прем'єрою пісні "Полюбила".

Артистка хотіла, аби її новий трек став маніфестом, що закликає усіх жінок любити себе. У ньому Злата переконує, що жінка повинна любити і цінувати себе незалежно від зовнішніх натисків чи критики.



"Я сподіваюсь, що "Полюбила" надихне багатьох жінок і змусить їх знову відчути свою власну силу", - сказала артистка.

Разом із композицією Огнєвіч запрем'єрила незвичний кліп, в якому обклеїла себе стікерами з фразами, які частіше за все отримує від хейтерів. Зірка показала, як легко насправді позбутися усіх негативних слів на свою адресу та таким чином влучно відповіла тим, хто пише їй образи.

"Як і будь-яка артистка, я не з чуток знаю про хейт та його вплив на нас. Тому у своїй пісні розповіла маленький секретик як з ним впоратися – любити себе" - поділилася Злата.

Нагадаємо, що гурт KAZKA також зачарував своєю новою піснею про те, як важливо любити себе - Олександра Заріцька з підтримкою звернулася до фанів.