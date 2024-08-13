Злату Огнєвіч запідозрили в романі з відомим одруженим співаком: артистка різко відреагувала

Артистку розкритикували через вихід нової пісні.
Українська співачка Злата Огнєвіч разом з виконавцем Максимом Бородіним готує до прем'єри нову пісню "Без тебе". Композиція ще не встигла побачити світ, однак вже вскочила в скандал.
Зокрема, користувачі запідозрили, що артисти не лише разом працювали над спільним треком, а й встигли закрутити роман. Мовляв, у кліпі, уривком якого поділилася Огнєвіч, Бородін занадто на співачку заглядається і треться об неї, хоча сам вже тривалий час одружений.
Злата не стала мовчати через такі закиди. Артистка зазначила, що існує таке поняття, як актор. Співачка наголосила, що в кліпі вони лиш грають на камеру, але в житті жодної іскри не промайнуло.
"Ваші побажання передам і в Голлівуд також: "Терміново закрити всі студії, припинити випускати кіно, бо там актори одружені ще й не таке виробляють на зніманнях", - відповіла Злата.
Однак не лише через це трек розкритикували. Зокрема, у пісні чітко чується "біжав", що співає виконавиця. Все б нічного, але в український такого слова немає, адже це калька з російської. Співачці дорікнули, що вона перекручує мову. Злата Огнєвіч виправдовуватися не стала, лиш зазначила, що це всього-на-всього "художній зворот слів".
"Художній акт насилля, витончений. Іван Франко це б точно схвалив, враховуючи, що сам створював художні звороти слів, які надали життя нашій мові", - висловилася артистка.
Нагадаємо, нещодавно співак Олег Винник оголосив, що випускає першу від початку війни пісню. Однак на цю новину далеко не всі схвально відреагували. Користувачі почали заявляти, що українцям такі артисти, які виїхали під час війни, не потрібні. Нещодавно ж у команді Винника прокоментували, що він втік з України через російське вторгнення.
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