Злату Огнєвіч запідозрили в романі з відомим одруженим співаком: артистка різко відреагувала

Українська співачка Злата Огнєвіч разом з виконавцем Максимом Бородіним готує до прем'єри нову пісню "Без тебе". Композиція ще не встигла побачити світ, однак вже вскочила в скандал.

Зокрема, користувачі запідозрили, що артисти не лише разом працювали над спільним треком, а й встигли закрутити роман. Мовляв, у кліпі, уривком якого поділилася Огнєвіч, Бородін занадто на співачку заглядається і треться об неї, хоча сам вже тривалий час одружений.

Злата Огнєвіч нарвалася на критику через вихід нової пісні

Злата не стала мовчати через такі закиди. Артистка зазначила, що існує таке поняття, як актор. Співачка наголосила, що в кліпі вони лиш грають на камеру, але в житті жодної іскри не промайнуло.

"Ваші побажання передам і в Голлівуд також: "Терміново закрити всі студії, припинити випускати кіно, бо там актори одружені ще й не таке виробляють на зніманнях", - відповіла Злата.

Коментарі під дописом Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Однак не лише через це трек розкритикували. Зокрема, у пісні чітко чується "біжав", що співає виконавиця. Все б нічного, але в український такого слова немає, адже це калька з російської. Співачці дорікнули, що вона перекручує мову. Злата Огнєвіч виправдовуватися не стала, лиш зазначила, що це всього-на-всього "художній зворот слів".

"Художній акт насилля, витончений. Іван Франко це б точно схвалив, враховуючи, що сам створював художні звороти слів, які надали життя нашій мові", - висловилася артистка.

Коментарі під дописом Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Винник оголосив, що випускає першу від початку війни пісню. Однак на цю новину далеко не всі схвально відреагували. Користувачі почали заявляти, що українцям такі артисти, які виїхали під час війни, не потрібні. Нещодавно ж у команді Винника прокоментували, що він втік з України через російське вторгнення.

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