"Злив" інтимних відео Олени Тополі: поліція затримала 23-річного підозрюваного киянина

Олена Тополя

Українська співачка Олена Тополя стала жертвою серйозного злочину — її намагалися шантажувати інтимними матеріалами. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

Національна поліція України повідомила про затримання 23-річного мешканця Києва, який, за даними слідства, намагався нажитися на приватних відео артистки. Чоловік вимагав у співачки 75 тисяч доларів за те, аби компрометуючі кадри не з’явилися у відкритому доступі. Втім, попри погрози, відео все ж потрапило до Мережі.

До слова, у своєму офіційному повідомленні правоохоронці не називали імені потерпілої, однак зранку 19 січня сама Олена Тополя публічно заявила, що стала жертвою шантажу. Артистка повідомила, що невідомі особи поширюють її інтимні відео та підтвердила, що звернулася з відповідною заявою до поліції.

Допис Національної поліції України

Затримання провели оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно зі слідчими поліції Київської області. Наразі чоловіку вже оголошено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються вимагання.

«Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Його затримали оперативники ДСР Нацполіції та слідчі поліції Київської області. Потерпіла звернулася із заявою до поліції», — йдеться у повідомленні.

Паралельно тривають слідчі дії для встановлення можливих спільників, які могли бути причетні до злочину або поширення матеріалів. За скоєне 23-річному юнаку загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі.