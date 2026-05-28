Змучена Надя Дорофєєва пожалілась на свій стан: "Здоров'я не вистачає"

Артистка зізналась, що почувається не найкращим чином.

Автор публікації
Валерія Сулима
Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва пожалілась на свій стан.

Знаменитість у Telegram-каналі відверто поділилась з прихильниками, що почувається не найкращим чином. Зокрема, в артистки не вистачає часу, енергії, а також її мучить апатія. Окрім того, посипалося здоров’я виконавиці. Надя Дорофєєва зізнається, що тільки-но розбереться з однією проблемою, то дає про себе знати інша. Співачка говорить, що зараз намагається бути сильною, але й водночас дозволяє собі бути слабкою.

«Розклеїлась. Нічого не встигаю. Страшенно не вистачає часу, та ще й апатія. Це рідкісний стан для мене, я балансую десь між „бути сильною і дозволяти собі бути слабкою“ і вже не знаю як правильно. Зазвичай причина — нестача енергії, тобто здоров’я. І його ох як не вистачає. Мій імунітет виробляє такі піруети, що я ледь встигаю розібратись з чимсь одним, як з’являється інше», — ділиться артистка.

Водночас Надя Дорофєєва дала пораду прихильникам, які почувається так само, як і вона. Артистка говорить, що необхідно медитувати зранку, займатися дихальними вправами та йогою. Ці рекомендації виконавиці дали лікарі. Співачка говорить, що це може покращити стан.

«Для таких як я напишу, що мені радять робити лікарі: медитації зранку (хоча б 10 хвилин), дихальні прави по ВімХоф, зранку вправи з йоги Сурья Намаскар (сьогодні робила вперше, складно для новачків, шукайте відео для початківців)», — порадила артистка.

Тим часом підписники Наді Дорофєєвої активно підтримали її в коментарях. Фани зазначили, що теж мають схожий стан. Окрім того, співачці побажали скорішого відновлення.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показувала фото з дітьми свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна. Артистка ділилась, як проводить із ними час.

