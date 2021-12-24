Змарнілий Алек Болдвін у відеозверненні розповів про життя після вбивства Гатчінс

Актор щодня думає про трагедію.

Голлівудський актор Алек Болдвін звернувся до фанатів після трагедії на знімальному майданчику "Іржі", яка сталася два місяці тому.

63-річний знаменитість вперше записав відеозвернення, де привітав прихильників з прийдешніми святами та подякував усім, хто не відвернувся від нього в цей складний період. У ролику, який зірка записав посеред вулиці, Алек із мішками під очима має неймовірно стомлений вигляд.

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"Я хотів би скористатися моментом, щоб подякувати всім людям, які надіслали мені такі добрі слова і найкращі побажання, і сили, і надію, і молитви, і думки. Я отримав сотні та сотні листів від друзів, родичів, колег та людей, про яких я давно не чув, які бажали мені сил та добра. Я їм дуже вдячний. Багато людей коментують у Instagram і дуже підтримують у цю скрутну ситуацію", – зазначив він.

Артист також розповів про життя після вбивства Галини Гатчінс. Так, він зізнався, що щодня думає про смерть операторки-українки, зазначивши, що жахлива подія перевернула його життя догори дригом.

"Я не зможу забути її, вона так трагічно загинула. Повірте, цей момент не минає для мене безслідно – я постійно думаю про це. Чесно, зараз я переживаю найбільш непрості часи", – розповів він.

Алек додав, що впоратися з болем йому допомагає дружина та шестеро їхніх дітей. Актор намагається весь вільний час проводити з рідними.

"Єдине, що мене хвилює, це моя дружина та мої діти. Все, чого я хочу, щоб моє життя тривало. Я намагаюся пережити складний час, дуже складний час", – зізнався знаменитість.

Нагадаємо, 21 жовтня Алек Болдвін на зніманнях фільму "Іржа" випадково вистрелив в операторку, 42-річну українку Галину Гатчінс. Вона померла у лікарні. За словами зірки, він не знав, що у пістолеті були бойові патрони.

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