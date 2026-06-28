- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 619
- Час на прочитання
- 1 хв
Змарнілий Міккі Рурк без зубів та з плямами біля рота шокував зовнішнім виглядом
Папараці заскочили зірку Голлівуда, коли той вигулював своїх собак.
Американський актор Міккі Рурк нажахав своїм зовнішнім виглядом.
Папараці заскочили 73-річного зірку Голлівуду на початку тижня у Лос-Анджелесі, коли той вигулював своїх собак. Зовнішній вигляд артиста відверто шокував його прихильників. Річ у тім, що він був доволі змарнілим.
До слова, у Міккі Рурка була відсутня частина зубів. Окрім того, під його ротом виднілась чимала пляма. Одяг, у якому був одягнений артист, теж був брудним. Відповідними світлинами поділилось видання Page Six.
Зазначимо, на початку цього року Міккі Рурк вже потрапляв у ЗМІ. Він опинився в епіцентрі скандалу, що був пов’язаний із виселенням його з будинку. Річ у тім, що актор мав борг перед орендодавцем у розмірі 60 тисяч доларів. Актор запевняв, шо не без причини не платив за оренду. Мовляв, у будинку не було належних умов. Врешті, зірку Голлівуду через суд виселили з дому.
Нагадаємо, обговорення зовнішнього вигляду Міккі Рурка не припиняються вже багато років. Річ у тім, що свого часу він займався професійною боксерською кар’єру. Через постійні травми обличчя актора значно змінилось, що йому довелось пережити й не одну пластичну операцію. Окрім того, зміни у зовнішньому вигляді Міккі Рурка також пов’язували з його далеко нездоровим способом життя.