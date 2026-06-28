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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
619
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1 хв

Змарнілий Міккі Рурк без зубів та з плямами біля рота шокував зовнішнім виглядом

Папараці заскочили зірку Голлівуда, коли той вигулював своїх собак.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Міккі Рурк

Міккі Рурк / © Associated Press

Американський актор Міккі Рурк нажахав своїм зовнішнім виглядом.

Папараці заскочили 73-річного зірку Голлівуду на початку тижня у Лос-Анджелесі, коли той вигулював своїх собак. Зовнішній вигляд артиста відверто шокував його прихильників. Річ у тім, що він був доволі змарнілим.

До слова, у Міккі Рурка була відсутня частина зубів. Окрім того, під його ротом виднілась чимала пляма. Одяг, у якому був одягнений артист, теж був брудним. Відповідними світлинами поділилось видання Page Six.

Зазначимо, на початку цього року Міккі Рурк вже потрапляв у ЗМІ. Він опинився в епіцентрі скандалу, що був пов’язаний із виселенням його з будинку. Річ у тім, що актор мав борг перед орендодавцем у розмірі 60 тисяч доларів. Актор запевняв, шо не без причини не платив за оренду. Мовляв, у будинку не було належних умов. Врешті, зірку Голлівуду через суд виселили з дому.

Міккі Рурк / © Associated Press

Міккі Рурк / © Associated Press

Нагадаємо, обговорення зовнішнього вигляду Міккі Рурка не припиняються вже багато років. Річ у тім, що свого часу він займався професійною боксерською кар’єру. Через постійні травми обличчя актора значно змінилось, що йому довелось пережити й не одну пластичну операцію. Окрім того, зміни у зовнішньому вигляді Міккі Рурка також пов’язували з його далеко нездоровим способом життя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
619
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