Змарнілий Міккі Рурк нажахав змінами в зовнішньому вигляді: він поголився налисо і кардинально схуд

Міккі Рурк / © Getty Images

Голлівудський актор Міккі Рурк нажахав кардинальними змінами в зовнішньому вигляді.

Днями папараці вдалося заскочити артиста, про що пише Daily Mail. Актора сфотографували, коли той відчиняв двері свого будинку, аби забрати доставку їжі. Побачені фото не на жарт налякали прихильників зірки Голлівуду.

Річ у тім, що Міккі Рурка нині просто не впізнати. Актор змарнів та кардинально змінився. Зокрема, артист помітно схуднув. Окрім того, замість густого волосся в знаменитості тепер поголена налисо голова. Видання зверталося до представників актора, але коментарів так і не отримало.

Натомість інсайдер прокоментував зміни в зовнішньому вигляді Міккі Рурка, який свого часу вважався одним із найгарніших чоловіків Голлівуду. Джерело стверджує, що це все наслідок способу життя актора. Мовляв, Міккі Рурк жив як "рок-зірка" та зловживав алкоголем і наркотичними речовинами. Окрім того, численні пластичні операції теж залишили свій слід. Це все, як стверджує джерело, просто не могло не відобразитися на зовнішньому вигляді актора.

"Міккі прожив життя рок-зірки, зловживаючи наркотиками та алкоголем протягом багатьох років. Тому, бачачи його ще гіршим на останніх знімках без голлівудської кіномагії, нам не варто дивуватися, що він зовсім не має такого вигляду, як раніше", - коментує інсайдер.

Нагадаємо, нещодавно інший голлівудський актор Джим Керрі здивував своїм зовнішнім виглядом. Артист змінився просто до невпізнання.