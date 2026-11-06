Зменшили шлунок і втратили до 65 кг: фото до та після операції Жогло, alyona alyona та інших

alyona alyona, Володимир Жогло, Настя Ткаченко / © ТСН

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Українські знаменитості дедалі відвертіше розповідають про боротьбу із зайвою вагою та рішення вдатися до баріатричної операції. Серед них — гумористи Володимир Жогло й Анастасія Ткаченко, а також реперка alyona alyona, яка нещодавно перенесла хірургічне втручання.

Для когось зменшення шлунку стало можливістю суттєво змінити вагу після багаторічних спроб схуднути, а для когось цей шлях лише починається. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про українських та іноземних зірок, які зважилися на баріатричну операцію, та про результати, якими вони ділилися з публікою.

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Володимир Жогло

Український гуморист вразив шанувальників масштабними змінами зовнішності після операції зі зменшення шлунка — йому видалили близько 80%. До хірургічного втручання шоумен важив 164 кг, а згодом його вага знизилася приблизно до 99 кг. Загалом артист схуд на 65 кг.

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На операцію комік наважився наприкінці 2024 року. За словами його дружини Ірини, зайва вага позначалася на здоров’ї чоловіка, а спроби дотримуватися дієт не давали тривалого результату. Сам Жогло також розповідав, що через робочий графік йому було складно систематично займатися спортом.

Згодом гуморист поділився подробицями відновлення та витрат на процедуру. Операція коштувала близько чотирьох тисяч доларів, а повне відновлення зайняло приблизно два місяці. Після схуднення Жогло почав їсти меншими порціями та обмежив деякі продукти, зокрема жирну їжу й борошняні вироби.

Володимир Жогло — до та після операції зі схуднення / © скриншот з відео

Настя Ткаченко

Українська гумористка та акторка «Жіночого Кварталу» також зважилася на баріатричну операцію. У березні 2026 року артистка повідомила, що перенесла хірургічне втручання, пояснивши своє рішення насамперед проблемами зі здоров’ям і невтішними прогнозами лікарів щодо печінки.

Пізніше Ткаченко розповіла про зміни ваги. За її словами, найбільше вона важила 130 кг, а вже у вересні цього року на вагах побачила 93,5 кг. Отже, на той момент гумористка схудла більш ніж на 35 кг. Водночас вона наголошувала, що процес триває і поки не вважає досягнуту цифру остаточним результатом.

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Настя Ткаченко — до та після операції зі схуднення / © instagram.com/yatkachihaya

Ткаченко зазначила, що підтримує зв’язок з лікарями й має прогнозовану шкалу зниження ваги — вона розрахована на два роки. Ідеальна вага зірки, за її словами, відповідно до тих розрахунків становить 65 кг.

Проте артистка не хоче чекати змін і вже підключила щоденний спорт задля того, аби принаймні підтягнути шкіру після кардинального схуднення. Настя не впевнена, чи дійде до «ідеальної» позначки на вагах, але точно переконана, що й надалі триматиме дисципліну.

Настя Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

alyona alyona

Українська реперка наприкінці жовтня цього року повідомила, що перенесла баріатричну операцію. Артистка зважилася на цей крок після багатьох років спроб схуднути різними способами, зокрема за допомогою спорту та навіть ін’єкцій.

alyona alyona — до операції зі схуднення / © instagram.com/alyona.alyona.official

Виконавиця пояснила, що на її рішення вплинув досвід знайомих, які після операції досягли значних результатів і змогли втримати їх. Водночас вона усвідомлює, що хірургічне втручання не розв’язує всіх проблем автоматично. Серед причин, через які їй було складно худнути раніше, реперка назвала звички, особливості способу життя та насичений робочий графік.

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Своєю бажаною вагою alyona alyona назвала 80 кг. Наразі артистка зосереджена на відновленні після операції, тож говорити про остаточний результат схуднення ще зарано. Проте alyona alyona вже показала своє тіло одразу після операції під час реабілітації.

alyona alyona після операції / © instagram.com/alyona.alyona.official

Келлі Осборн

Британська телеведуча та співачка, донька легендарного рок-музиканта Оззі Осборна, також відкрито розповідала про баріатричну операцію. 2018 року вона перенесла резекцію шлунка — процедуру, під час якої їй видалили 75-80% органа, змінюючи його форму та об’єм.

2020 року Осборн розповіла, що втратила приблизно 39 кг. Вона наголошувала, що не приховує факту операції та пишається своїм рішенням. Водночас телеведуча говорила про тривалу роботу над собою, зміни харчування та фізичну активність. Тобто не приписувала всі результати лише хірургічному втручанню.

Проте насправді під час майбутньої вагітності та втрати зіркового тата вага Келлі коливалася — вона різко як набирала вагу аж до 45 кг, так і худла на тлі стресу.

Келлі Осборн — до й після операції зі схуднення / © Associated Press

Мерайя Кері

Американська співачка неодноразово змінювала вагу протягом кар’єри. Після народження двійнят 2011 року виконавиця схудла приблизно на 32 кг завдяки дієтам і фізичним навантаженням. Однак через кілька років її фігура знову змінилася, а 2017 року іноземні ЗМІ повідомили, що артистка вдалася до баріатричної операції.

За даними Entertainment Tonight, Кері перенесла рукавну резекцію шлунка — хірургічне втручання, під час якого видаляють значну частину органа. У січні 2018 року видання повідомило, що співачка втратила близько 14 кг, після операції.

Водночас сама Мерайя публічно не підтверджувала хірургічне втручання. Тим не менш, у наступні роки співачка продовжувала з’являтися на публіці в ефектних сценічних образах, підкреслюючи свою фігуру обтислими вбраннями.

Мерайя Кері — до й після операції зі схуднення / © Associated Press

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