ЗМІ розкрили, кому після смерті Алена Делона перейшла більша частина його спадщини

Легендарний французький актор Ален Делон незадовго перед своєю смертю висловив свою останню волю, склавши заповіт.

Так, в офіційному документі, який складається з чотирьох сторінок, зірка заповів розподілити його майно серед своїх трьох дітей. Зокрема, його сини 59-річний Ентоні та 30-річний Ален-Фаб'є отримують по 25% спадщини, а ось 33-річна донька Анушка претендує вже на цілих 50% спадщини відомого батька. Про це пише Le Figaro.

Ален Делон з сином Ентоні / Фото: Associated Press

Наразі всі нащадки Делона отримали нотаріально завірені папери зі Швейцарії. З того моменту вони мають місяць для оскарження пунктів заповіту та 14 днів, щоб узагалі відмовитися виконувати останню волю батька.

До слова, між трьома дітьми Алена Делона ще за його життя доволі часто виникали сварки. Свого часу молодший син актора звинуватив свою сестру у неналежному поводженні з хворим батьком і намаганні спекулювати. А тяжкохвора зірка навпаки звинуватив сина Ентоні у розголошенні його особистих медичних даних. Тим не менш, після родинних непорозумінь старший син запевняє, що до поділу спадщини жоден з членів сім'ї поки не має жодних претензій.

Ален Делон з донькою / Фото: Associated Press

Нагадаємо, актор Ален Делон помер 18 серпня. Незадовго після трагічної звістки його донька Анушка Делон показала останні фото 88-річного тата.

Читайте також: