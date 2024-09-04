ЗМІ розкрили приголомшливу суму, скільки Klavdia Petrivna заробила з двох великих концертів у Києві

Стало відомо, скільки орієнтовно юна співачка Klavdia Petrivna заробила коштів завдяки двом великим концертам у Києві, де вона нарешті показала своє справжнє обличчя без сценічного образу.

Артистка відіграла для шоу в столичному "Палаці спорту" 30 та 31 серпня. Як повідомляє Forbes, послухати виступ виконавиці прийшло близько 16 тисяч фанів. Вартість квитків на масштабне шоу була різною, зокрема, найдешевший коштував 499 грн, а найдорожчий – 7499.

Точного доходу з двох концертів поки що ані лейбл зірки Nebo Music, ані сервіс із продажу квитків Concert.ua не розкриває. Однак за підрахунками Forbes, два масштабні концерти орієнтовно принесли Klavdia Petrivna близько 10-10,5 млн грн, це за умови, якщо ціна не змінювалася.

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Щоправда, фактичний дохід значно менший або ж його взагалі може не бути, адже ці підрахунки робилися без урахування витрат на організацію події.

"Ще зводимо всі витрати, але має такий вигляд, що значного доходу не буде, можливо, його не буде зовсім", - прокоментував співзасновник компанії Concert.ua Дмитро Феліксов.

Нагадаємо, після двох великих концертів у Києві на Klavdia Petrivna полилася хвиля хейту. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, через що критикували юну співачку та як за неї заступилися інші зірки шоубізнесу.

Klavdia Petrivna покінчила з інтригою і показала своє обличчя без масок і окулярів

Читайте також: