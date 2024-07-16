ЗМІ розкрили, як та коли насправді 34-річний Руслан Ханумак виїхав з України під час війни

Виявилося, шоумен покинув країну задовго до того, як повідомив про це публічно.

Стало відомо, як та коли український ведучий та актор Руслан Ханумак насправді виїхав з України під час війни.

Як повідомляє "УП" із посиланням на власні джерела, шоумен покинув країну задовго до того, як повідомив про це публічно. 34-річний Руслан Ханумак виїхав з України нібито не в липні, а ще на початку травня. Шоумен, за інформацією ЗМІ, перетнув українсько-угорський кордон у пункті пропуску "Вилок".

Зазначимо, на початку липня Руслан Ханумак заявив, що виїхав з України до США. Тоді він натякав, що збирається залишитися жити за кордоном, адже хоче виховувати сина, який із мамою, блогеркою Аліною Шаманською, живе в Лос-Анджелесі. Ханумак тоді заявив, що нехай він буде зрадником ,але Артур ростиме з батьком.

Руслан Ханумак стверджує, що має відстрочку / Фото: instagram.com/hanumak

Після шквалу критики в Мережі шоумен пояснив, що виїхав законно. За його словами, коли закон про мобілізацію набув чинності, він пройшов ВЛК та МСЕК. Згідно з медичними показниками, ведучий має гострі симптоми астми, Ханумак нібито має відстрочку до 3 листопада цього року. Згодом цей допис шоумен видалив. Що цікаво, закон про мобілізацію набув чинності 18 травня, тоді як Руслан Ханумак, згідно з інформацією ЗМІ, покинув країну раніше, а саме на початку місяця.

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