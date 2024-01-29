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ЗМІ розкрили, як Влад Яма незаконно втік з України під час війни та коли планує повернутися

ЗМІ розкрили, як Влад Яма незаконно втік з України під час війни та коли планує повернутися

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Інсайдер розкрив деталі виїзду танцівника за кордон.

Стало відомо, як хореограф Влад Яма під час повномасштабної війни зміг виїхати до США та коли планує повернутися до України.

Як повідомляє Oboz.ua з посиланням на джерело, близьке до оточення танцівника, Влад Яма перетнув кордон незаконно. Танцівник нібито скористався своєю медійністю та дав хабар, аби йому дозволили виїзд з України.

Як стверджує інсайдер, Влад Яма був переконаний, що в США йому вдасться побудувати кар'єру, однак його плани не здійснилися. Нині танцівник нібито відчуває гостру потребу в коштах, та, попри це, продавати свою нерухомість в Україні не квапиться.

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official
Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Ба більше, за словами інсайдера, хореограф розробляє план, як йому повернутися на українське телебачення, аби вести розважальні шоу.

"Шукає виходи на різних медіамагнатів, щоб тріумфально повернутись на українське телебачення", – стверджує джерело.

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official
Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Окрім того, інсайдер розповів і про позицію Влада Ями щодо війни в Україні. За його словами, хореографу нібито байдуже, хто буде при владі. Натомість Влад Яма переймається лише тим, аби були розважальні шоу, де б він і далі міг брати участь і заробляти гроші.

Нагадаємо, Влад Яма покинув Україну в перші дні повномасштабної війни. Як стверджував хореограф, йому це вдалося зробити до того, як чоловікам призовного віку обмежили виїзд. Танцівник нині перебуває в США. Раніше колега Ями, хореограф Женя Кот, говорив, що він планує повернутися до України. Ба більше, танцівник нібито переконаний, що без проблем після війни житиме в Києві.

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