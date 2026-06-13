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ЗМІ виявили в Ані Лорак майно в Україні на мільйони доларів: що є у власності співачки-зрадниці
Скандальна артистка хоч і обрала Росію, але, попри це, в неї залишається нерухомість в Україні.
У співачки-зрадниці Ані Лорак виявили нерухомість в Україні, вартість якого становить мільйони доларів.
Про це повідомляє видання Oboz.ua із посиланням на дані з реєстру прав на нерухоме майно. У власності артистки залишається низка квартир у Києві. Зокрема, скандальна співачка володіє нерухомістю площею 50 квадратних метрів, що розташована на житловому масиві Позняки.
Окрім того, на Ані Лорак зареєстровано три квартири в елітному житловому комплексі столиці. Одна з осель є чотирикімнатною, а її площа становить 394,1 квадратних. До слова, лише один квадратний метр нерухомості в цьому елітному ЖК коштує близько трьох тисяч доларів.
Незадовго до початку повномасштабної війни в Україні, а саме в жовтні 2021 року, за даними ЗМІ, Ані Лорак придбала в Шевченківському районі Києва квартиру площею 127 квадратних метрів. Також в скандальної артистки є житло на понад 209 квадратних метрів та декілька гаражів.
Окрім того, на Ані Лорак в Україні зареєстровано п’ять торгівельних марок, три з яких лишаються чинними.
Зазначимо, ще до початку повномасштабної війни скандальна Ані Лорак активно будувала кар’єру в Росії. Ані війна на сході України, ані анексія Криму не змусили співачку розірвати всі зв’язки з країною-агресоркою. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, позиція виконавиці не змінилась. Вона закрила очі на злочини окупантів, залишилась в РФ, розважає там росіян і продовжує заробляти криваві рублі. Хоча останнім часом Ані Лорак не солодко живеться в Росії, оскільки вона залишилась без концертів, які почали скасовувати через її «неоднозначну позицію».