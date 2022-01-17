Зміна імені, спроби самогубства та наркозалежність: скандальні витівки Шинейд О'Коннор

Артистка відома своїми скандальними вчинками.

Відома ірландська співачка Шинейд О'Коннор здобула світову популярність в 1990-х після виконання пісні Прінса Nothing Compares 2 You.

Всього О'Коннор записала 10 сольних альбомів. Втім, більш за все артистка відома своїми скандальними вчинками. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати витівки зірки.

Шинейд О'Коннор / Associated Press

У прямому ефірі порвала портрет Папи Римського

Шинейд навчалася в католицькій школі. Втім, майбутній зірці це не приносило жодного задоволення, тому вона жахливо поводилася і постійно влаштовувала скандали з вчителями. Зокрема, 1991 року у прямому ефірі популярного шоу Saturday Night Live знаменитість порвала портрет Папи Івана Павла II з криком: "Боріться зі справжнім ворогом".

Оголосила себе священицею та лесбійкою

У квітні 1999 року Шинейд шокувала громадськість, прийнявши "духовний сан" та стала носити одяг священика. Тоді вона стала називати себе Бернадетт Марі. Ватикан негайно відреагував та заявив, що офіційна церква не визнає Бернадетт.

Невдовзі Шинейд оголосила себе лесбійкою. Тоді від неї "відхрестилися" й ті святі отці, які провели церемонію посвячення в сан.

Associated Press

Підтримувала діяльність сепаратистської організації IRA

Знаменитість відкрито підтримувала діяльність сепаратистської воєнізованої організації IRA, яка виступала за відокремлення Північної Ірландії від Сполученого Королівства, критикувала війну в Перській затоці та захищала релігійні меншини.

Декілька разів хотіла накласти на себе руки

Співачка неодноразово казала, що збирається покінчити з життям. Вперше виконавицю підштовхнуло на суїцид те, що вона перенесла операцію з видалення матки, а батько її сина не дозволяв жінці бачитися з хлопцем.

2015-го зірка опублікувала "передсмертну записку" в Мережі, в якій написала, що ховається в одному з дублінських готелів і вже випила смертельну дозу снодійного. За два роки виконавиця не на жарт сполохала фанів своїм відеозверненням та зізнанням у схильності до суїциду. Зірка у сльозах заявила, що на світі її тримає лише підтримка лікаря, а байдужість та психічні розлади змушують увесь час думати про самогубство.

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Також Шинейд часто зникала безвісти на місяць.

Публічно запропонувала секс відомому коміку

Шинейд О'Коннор 2017-го публічно звернулася до гумориста Рассела Бренда та запропонувала йому секс.

"Завжди відчувала велику спорідненість з тобою. І могли б бути добрі статеві стосунки, відверто кажучи. Останній чоловік, який торкнувся мого тіла, вилучив мою репродуктивну систему два роки тому. Тож, якщо ти дійсно хочеш бути частиною моєї мандрівки до зцілення, будь ласка, заїдь мені, босе", – написала вона.

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Заявила про сексуальне насильство з боку матері

Того ж 2017 року О'Коннор шокувала заявою про те, що терпіла сексуальне насильство з боку своєї мами. Вона заявила, що жінка влаштувала спеціальну камеру для тортур, де знущалася з доньки. До слова, її мама загинула в ДТП, коли Шинейд було 19 років.

Змінила релігію та ім'я

2018 року Шинейд прийняла іслам та змінила ім'я на Магду Давітт, а згодом — на Шухада, що у перекладі з арабської означає "мученики". О'Коннор пояснила, що змінила релігію, оскільки всі "священні писання ведуть до ісламу". Відтоді артистка виступає у хіджабі.

twitter.com/MagdaDavitt77

Наркозалежність

2021-й рік Шинейд присвятила своєму одужанню від наркотичної залежності. Роком раніше артистка втратила кохану людину та знайшла розраду в заборонених речовинах.

"Це дещо інше, ніж травичка. Її я вживаю 34 роки. Все життя. Я виросла з безліччю травм, зі мною жорстоко поводилися в дитинстві. Потім я зайнялася музикою. Я так і не навчилася жити нормальним життям. У мене ніколи не було часу, щоб отямитися", – оголосила тоді зірка та скасувала свої концерти.

Getty Images

Зауважимо, нещодавно Шинейд О'Коннор втратила 17-річного сина. Хлопець на ім'я Шейн втік з психіатричної клініки, де лікувався після двох спроб самогубства, та наклав на себе руки. Родина Шейна вирішила його кремувати. На жалобну церемонію скандальна 55-річна артистка прийшла у яскравому рожевому спортивному костюмі.

Після трагедії Шинейд О'Коннор знову заявила, що "збирається піти за сином".

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