Змучена Анна Кошмал поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Зі мною постійно щось стається"

Українська акторка Анна Кошмал розповіла, що під час гастрольного туру захворіла.

Так, знаменитість разом з театральною трупою приїхала до Львова, де вона відіграла виставу. Однак у Кошмал погіршився стан здоров'я. В акторки піднялася висока температура, що вона ледве дограла виставу до кінця.

"Я вже вдруге приїжджаю до Львова, саме тут у мене підіймається висока температура, і я ледве граю виставу. Піднялася температура до 38,5, я ледь дочекалася кінця. Сподіваюся, прокинуся і почуватимуться краще, ніж сьогодні. Що це таке? Це може бути такий збіг, що саме у Львові я хворію? Саме у цьому турі зі мною постійно щось стається. Що це таке, як це описати?" – поділилася Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

На ранок Кошмал почувалася вже краще. Як розповіла знаменитість, вона не приймала жодних ліків, тож її організм самостійно поборов застуду. Однак артистка теж стимулює свій імунітет. Анна робить фізичні вправи та займається йогою.

"Коли мені стає зле, як вчора, я нічого не приймаю, щоб не заважати організму повноцінно боротися. Тож він у мене молодець і температуру за ніч спалив всю одразу. Прокинулася свіженькою і одразу практикувати, щоб простимулювати імунітет", - розповіла акторка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також Кошмал поділилася, що у Львові ніч була неспокійною. Російські окупанти завдали масованого ракетного удару, є влучання. Акторка розповіла, що вночі було дуже гучно, вона навіть відчувала, як хитається підлога.

"Ну і ранок…Було дуже гучно, відчувала, як хитається підлога", - розповіла Кошмал.

Анна Кошмал у Львові / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно дівчина актора Тараса Цимбалюка розповіла про проблеми зі здоров'ям. Світлана Готочкіна повернулася з Іспанії до Києва та опинилася під крапельницями.

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