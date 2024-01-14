Змучена Анна Саліванчук поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про свої проблеми зі здоров'ям.

В Instagram-stories знаменитість поділилася, що погано почувається. Як розповіла Анна, в неї з'явилися ті ж самі симптоми хвороби, що й були в її старшого сина Гліба, коли вони перебували на відпочинку в Португалії та вимушені були звернутися за допомогою до лікарів.

Схоже, артистка теж заразилася вірусним захворюванням. Наразі акторка разом із сином перебуває в Польщі. Вона лікується, відпочиває в ліжку та набирається сил, аби одужати та повернутися до України.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Ми долетіли до Польщі. З Глібом все добре, а в мене ті самі симптоми, що були в Гліба. Вчора, від 12 ночі до сьогодні я просто в коматозі. Отакі справи…Це жах, вчора сказала синові, щоб краще б я хворіла замість нього, і ось, будь ласка, у мене теж вірус", - поділилася Анна.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Виконавиця страждала від застуди.

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