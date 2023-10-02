Змучена Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Такий стан, що аж говорити складно"

Виконавиця розповіла, що з нею відбувається.
Українська співачка Анна Трінчер відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.
В Instagram-stories артистка поділилася, що їй стало зле, коли вона приїхала до Львова. До слова, у місті знаменитість мала відіграти концерт. Однак по приїзду в Анни розболівся живіт, згодом її почало нудити.
"Зранку, приїхавши до Львова, мені стало зле. Болів живіт, весь ранок я провела у вбиральні, мене сильно нудило. Знаєте, такий стан, що аж говорити складно", - поділилася співачка.
Знаменитості довелося робити уколи, аби їй стало легше. Врешті Анна вийшла на сцену та відіграла концерт.
До слова, аби одразу розставити всі крапки над "і" та не поширювати плітки, Трінчер одразу запевнила, що не вагітна.
"Ні, я не вагітна!" – запевнила співачка.
Нагадаємо, наприкінці вересня Анна Трінчер вперше розповіла, що має проблеми зі здоров'ям. Тоді артистка потрапила до лікарні, де їй поставили крапельниці. Як пояснювала виконавиця, проблеми зі здоров'ям у неї виникли через перевтому. Медики радили Анні лягати до лікарні та добре відпочити від роботи.
Читайте також: