Змучена Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Такий стан, що аж говорити складно"

Виконавиця розповіла, що з нею відбувається.

Українська співачка Анна Трінчер відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.

В Instagram-stories артистка поділилася, що їй стало зле, коли вона приїхала до Львова. До слова, у місті знаменитість мала відіграти концерт. Однак по приїзду в Анни розболівся живіт, згодом її почало нудити.

"Зранку, приїхавши до Львова, мені стало зле. Болів живіт, весь ранок я провела у вбиральні, мене сильно нудило. Знаєте, такий стан, що аж говорити складно", - поділилася співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Знаменитості довелося робити уколи, аби їй стало легше. Врешті Анна вийшла на сцену та відіграла концерт.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До слова, аби одразу розставити всі крапки над "і" та не поширювати плітки, Трінчер одразу запевнила, що не вагітна.

"Ні, я не вагітна!" – запевнила співачка.

В Анни Трінчер проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, наприкінці вересня Анна Трінчер вперше розповіла, що має проблеми зі здоров'ям. Тоді артистка потрапила до лікарні, де їй поставили крапельниці. Як пояснювала виконавиця, проблеми зі здоров'ям у неї виникли через перевтому. Медики радили Анні лягати до лікарні та добре відпочити від роботи.

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