Змучена Дорофєєва пожалілася на свій стан на тлі проблем зі здоров'ям: "Стрес досяг нового рівня"

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва показалася зі змученим виглядом та пожалілася на свій стан.

В Instagram артистка відверто зізналась, що нині почувається не найкращим чином. Виконавиця говорить, що на тлі стресу просто посипалася. Зокрема, Надя Дорофєєва мало спить, має проблеми зі здоров'ям та відчуває жахливу втому.

Співачка визнала, що нині їй неабияк тяжко. Окрім того, артистка ділиться, що потребує допомоги. Тож, Надя Дорофєєва поки що буде не надто активною в публічному просторі, аби підлікуватися та покращити свій стан, в тому числі й емоційний.

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Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Останні тижні мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоров'ям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: як же мені всіх нас шкода… Але іноді, думаю, можна дозволити собі зняти з себе маски і зізнатися хоча б собі — що так, мені дійсно тяжко! І тут головне — вчасно собі допомогти, адже наше першочергове завдання зберегти себе!" – зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва потрапляла до лікарні. Зірка ділилася фото з палати, де показувала, як їй ставлять крапельниці.