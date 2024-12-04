Змучена Ксенія Мішина пожалілася на проблеми зі здоров'ям і розповіла про хворобу

Українська ведуча й акторка Ксенія Мішина змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Знаменитість вийшла в Instagram-stories зі змученим виглядом. Акторка зізналась, що прокинулася вранці і зрозуміла, що почувається зле. За словами Ксенії Мішиної, вона захворіла. Що саме артистку непокоїть – вона розкривати не стала. Однак, ймовірно, що акторку мучить застуда.

Наразі Ксенія Мішина лишається вдома та лікується. Зокрема, зірка серіалів та кіно віддає перевагу вітамінам, які покращать її імунітет і завдяки яким організм краще та швидше боротиметься з хворобою.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Привіт, друзі! Сьогодні (4 грудня – прим. ред.) захворіла. Прокинулася – і все! Буду лікуватися вітамінами різними. Наприклад, нещодавно відкрила для себе, що троянда допомагає імунітету. Вітаміни в мене В12, D3 обов'язково, Омега, бабуся привезла мені для шкіри колаген з Ісландії", - поділилася з прихильниками знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Амадор Лопес жалівся на проблеми зі здоров'ям. Хореограф ділився, що потрапив до лікарні, де йому поставили крапельниці.

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