Змучена MamaRika відверто розповіла про складний період у житті: "Більше не можу приховувати це"

Українська співачка MamaRika відверто розповіла про тяжкий період у житті.

Наболілим артистка поділилася у своєму Instagram. За словами співачки, останні чотири роки далися їй нелегко. Жити в реаліях війни та постійно переживати стрес – неабияк виснажує. Співачка зізнається, що втомлена і морально, і фізично. Організм артистки вже дав збій і психіка теж. MamaRika зізналась, що наважилась цим поділитися, аби бути чесною зі своєю аудиторією та показати, що їй теж складно.

"Я завжди ділюся з вами всім, як є. У мене зараз дуже складний період. Я буквально знищена морально і фізично. Я не жаліла себе зовсім останні роки і, тупо, загнала себе! Моє тіло дало збій, про психіку я взагалі мовчу. Я не знаю, як ми взагалі з вами не йо*нулися за ці чотири роки! Сьогодні весь день реву і розумію: я в мінусі і більше не можу це приховувати за маскою роботи, зайнятості, усмішки через сльози. Я жива, і я за*балася жити в постійному стресі! Я маю право проживати ці емоції! Знаю, що я вийду з цього, бо я сильна, але зараз я просто зламана", - поділилась виконавиця.

Та співачка переконана, що обов'язково зі всім впорається та нормалізує свій стан. А нині ж артистка дала собі можливість пережити та прийняти негативні емоції. Тим часом сім'я MamaRika підтримує її та допомагає подолати цей стан. Як зізналась виконавиця, вона тримається саме завдяки чоловікові та сину.

