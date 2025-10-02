ТСН у соціальних мережах

Змучена Надя Дорофєєва розповіла про хворобу та пожалілась на свій стан

В артистки був доволі насичений тиждень, який не минув безслідно.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва пожалілась на свій стан.

В Telegram-каналі артистка поділилась, що тиждень видався доволі насиченим. Артистка відіграла п'ять концертів, зустрілася з чудовими людьми та брала участь в різних подіях. Однак це все не минуло безслідно.

Надя Дорофєєва говорить, що такий насичений тиждень її повністю виснажив, вона не на жарт втомлена. Співачка опублікувала фото, де має змучений вигляд. Ба більше, виконавиця ще й захворіла. Тож, артистка взяла собі один день відпочинку, аби видихнути та набратися сил після такого насиченого тижня.

Надя Дорофєєва / © t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва / © t.me/thisisdorofeeva

"П'ять концертів зроблено! Насичений тиждень! Класні люди і події! Але зараз я втомлена і захворіла, і так хочу додому. У мене є завтра (2 жовтня – прим. ред.) на відпочити", - поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва зізналась, що мусить дотримуватися жорсткої дієти. Артистка вимушена стежити за харчуванням, аби уникнути проблем зі здоров'ям.

