Змучена Надя Дорофєєва поділилася, що разом з Кацуріним серйозно захворіла

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася, що разом зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним серйозно захворіла.

За словами виконавиці, їхні симптоми схожі на грип. У них піднялася висока температура, яку складно збити. Окрім цього, надто сильно болить голова, і біль не вщухає.

Виконавиця спочатку думала, що вони підхопили коронавірус. Утім, тест показав негативний результат.

"Так, ну ми приєдналися до всіх наших хворих друзів. Судячи зі всього, зараз епідемія грипу. Причому така, дуже потужна. Дуже висока температура. Тримається і складно збити. Дуже болить голова і майже не проходить. Ну і схоже на ковід. Але це не він. Тести зроблені", - поділилася Надя.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва закликала прихильників бути обережними, берегти своє здоров'я та не хворіти.

"Так що, всім не хворіти, а то грип – це просто жах", - додала співачка.

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