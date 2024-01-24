Змучена Настя Приходько без фільтрів показала, як її змінила війна: "Вічні синці, втомлений погляд"

Артистка також розповіла про шкідливу звичку, яка в неї з'явилася під час війни.

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася, як вона змінилася через повномасштабну війну.

У своєму Instagram артистка на свіжому фото показала, який вигляд має без фільтрів. Змучена виконавиця зізналась, що в неї постійно з'являються синці на тілі, набряки не зникають, а також вона неабияк втомлена. Окрім того, в артистки через нерви виникла шкідлива звичка – Приходько почала кусати нижню губу.

"Я вже від нервів скоро з'їм нижню губу. Я такого ніколи не робила, а тепер постійно ходжу і чіпаю її! Вічні синці, втомлений погляд та міс "Набряк 2024", - поділилася артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Однак Приходько впевнена, що впорається самостійно з цим станом. Співачка не збирається вживати заспокійливі, аби приборкати свої нерви.

"Я не буду вживати заспокійливе, пити трави, сідати на антидепресанти. Я – сильна, і я впораюся! Просто треба вистояти", - додала артистка.

Нагадаємо, 23 січня російські окупанти масовано обстріляли міста України. Артистка під час повітряної тривоги ховалася в метро. Співачка говорить, що вибухи були такими потужними, що навіть в підземці тремтіли стіни.

Читайте також: