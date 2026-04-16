Змучена Наталка Денисенко повідомила про "приліт" по сусідньому ЖК: "Відходжу від ночі"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко повідомила, що під час жахливого обстрілу Києва поруч із їхнім будинком було влучання ворожого снаряду.

У ніч проти 16 квітня країна-агресорка Росія атакувала столицю. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Наталка Денисенко говорить, що ворожий снаряд поцілив по сусідньому ЖК. Знаменитість чула гучні вибухи. Особливо злякався 8-річний син артистки. Андрійко вперше за час повномасштабної війни почув вдома гучні вибухи.

"Дякуємо Богу, що настав день для нас. Влучання в сусідній ЖК. Вперше за всю війну Андрійко вдома чув вибухи", - говорить артистка.

Реклама

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко також опублікувала своє фото, зроблене після жахливої ночі, на якому показалась зі змученим виглядом. Знаменитість поділилась, що наразі відходить від пережитого.

"Синочок у школі, а я відходжу від ночі… Мої співчуття постраждалим і сім'ям загиблих", - додала артистка.

Зазначимо, 15 квітня та у ніч проти 16-го Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Українські знаменитості, серед яких співачка Оля Полякова, акторка Лілія Ребрик та інші, відреагували на жорстокий обстріл, який забрав життя мирних людей.