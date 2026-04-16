Змучена Наталка Денисенко повідомила про "приліт" по сусідньому ЖК: "Відходжу від ночі"
Акторка говорить, що особливо нічного ворожого обстрілу злякався її син, який вперше почув вдома вибухи.
Українська акторка Наталка Денисенко повідомила, що під час жахливого обстрілу Києва поруч із їхнім будинком було влучання ворожого снаряду.
У ніч проти 16 квітня країна-агресорка Росія атакувала столицю. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Наталка Денисенко говорить, що ворожий снаряд поцілив по сусідньому ЖК. Знаменитість чула гучні вибухи. Особливо злякався 8-річний син артистки. Андрійко вперше за час повномасштабної війни почув вдома гучні вибухи.
"Дякуємо Богу, що настав день для нас. Влучання в сусідній ЖК. Вперше за всю війну Андрійко вдома чув вибухи", - говорить артистка.
Наталка Денисенко також опублікувала своє фото, зроблене після жахливої ночі, на якому показалась зі змученим виглядом. Знаменитість поділилась, що наразі відходить від пережитого.
"Синочок у школі, а я відходжу від ночі… Мої співчуття постраждалим і сім'ям загиблих", - додала артистка.
Зазначимо, 15 квітня та у ніч проти 16-го Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Українські знаменитості, серед яких співачка Оля Полякова, акторка Лілія Ребрик та інші, відреагували на жорстокий обстріл, який забрав життя мирних людей.