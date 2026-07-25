Знайшли без ознак життя вдома: раптово помер режисер культового фільму "Маска" Чак Рассел

Чак Рассел / © Getty Images

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Американський режисер Чак Рассел, який подарував світові культові фільми «Маска», «Кошмар на вулиці В’язів 3», «Стирач» та «Цар скорпіонів», раптово помер.

74-річного кінематографіста виявили без ознак життя у його будинку в Сан-Дієго, штат Каліфорнія. На місце події викликали рятувальників після повідомлення про непритомного чоловіка, однак врятувати режисера не вдалося.

Наразі офіційна причина смерті не розголошується. Родина очікує результатів експертизи, яка має встановити обставини трагедії. Інформацію про смерть Рассела також підтвердив його адвокат, пише TMZ.

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На сумну звістку вже відреагував голлівудський актор Джим Керрі, який працював із режисером над легендарною комедією «Маска» 1994 року: «Для мене було честю працювати з Чаком Расселом. На майданчику „Маски“ він створив атмосферу справжнього дива, дитячої радості та неймовірної творчої єдності».

Чак Рассел і команда "Маски" / © Getty Images

До слова, Чак Рассел народився 1951 року й розпочав кар’єру в Голлівуді як сценарист і режисер. Широке визнання він здобув після виходу стрічки «Кошмар на вулиці В’язів 3: Воїни сну», яку називають однією з найуспішніших частин культової франшизи.

Згодом режисер випустив ще низку касових хітів, серед яких фантастичний горор «Крапля», комедія «Маска» з Джимом Керрі, бойовик «Стирач» з Арнольдом Шварценеггером та пригодницький фільм «Цар скорпіонів».

Останньою режисерською роботою Рассела стала стрічка «Відьомська дошка», яка вийшла 2024 року. Попри значний бюджет, фільм не виправдав комерційних очікувань і провалився у прокаті.

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Смерть Чака Рассела стала несподіванкою для його колег і шанувальників. Голлівудська спільнота вже почала висловлювати співчуття рідним режисера та згадувати його внесок у світове кіно. У нього залишилися дружина Аня, з якою він прожив 19 років і троє дітей.

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