Знайшли мертвою у будинку після дзвінка: поліція розкрила перші подробиці смерті Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Американська акторка Гайден Панеттьєрі, відома за серіалами «Герої» та «Нешвілл», раптово померла у віці 36 років.

Незадовго після шокувального інциденту поліція оприлюднила перші подробиці обставин смерті зірки. Як повідомили в поліцейському департаменті Грінвілла, у неділю, 16 серпня, стався виклик правоохоронців до будинку в Південній Кароліні, США. Дзвінок надійшов близько 13:50, пише Lad Bible.

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За даними NBC News, на місце події зателефонував знайомий Панеттьєрі, який повідомив про жінку, що не реагувала на сигнали. Поліцейські прибули разом із працівниками швидкої допомоги.

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Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Медики намагалися надати акторці допомогу, однак, на жаль, врятувати її не вдалося. Гайден Панеттьєрі оголосили мертвою безпосередньо на місці події. Ознак насильницької смерті не знайшли. Так само не йдеться про жодні підозрілі обставини. Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії.

Таким чином, версії про можливе насильницьке походження смерті Панеттьєрі наразі не підтверджені. Остаточну причину смерті має встановити коронер після проведення необхідних процедур. Представниця акторки Кейсі Кітчен також підтвердила, що розслідування триває.

Якими були останні дні життя Гайден Панеттьєрі

За даними ЗМІ, Панеттьєрі напередодні приїхала до Грінвілла з Лос-Анджелеса. Джерела стверджують, що разом з нею міг бути її колишній бофренд-аб’юзер Браян Гікерсон. Вже наступного дня до її помешкання викликали екстрені служби.

Наразі невідомо, що саме стало причиною раптового погіршення її стану. Правоохоронці поки не називають попередню версію смерті. Батько акторки Скіп Панеттьєрі підтвердив її смерть і звернувся до громадськості з проханням дозволити родині пережити трагедію без зайвої уваги.

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Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/haydenspanettiere

Зазначимо, Гайден Панеттьєрі почала працювати в кіно та на телебаченні ще в дитинстві. Найбільшу популярність їй принесла роль Клер Беннет у серіалі «Герої», а згодом вона зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі «Нешвілл». Також акторка знімалася у фільмах «Крик 4», «Пам’ятай титанів» та «Виховання Гелен».

Також Гайден Панеттьєрі була колишньою нареченою українського боксера Володимира Кличка. У пари є спільна 11-річна донька Кая-Євдокія, опіку над якою повністю забрав батько. Все про останні роки життя акторки, на що вона скаржилася напередодні й чому могла померти — дізнавайтеся за цим посиланням.

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