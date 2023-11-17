Знайшов нову Настю: Потап "зізнався у коханні" новій дівчині у спільному кліпі

Репер, продюсер та айтібізнесмен Потап в дуеті з артисткою Katarina випустив новий трек "Рай де?".

Разом з прем'єрою композиції Потап і Katarina представили атмосферне чорно-біле відео на трек. Режисером кліпу виступив Віктор Скуратовський.

Пісня "Рай де?" описує ситуацію, яка спіткала багато українських жінок, що зараз чекають на своїх чоловіків.

"Війна розлучила багато сімей і це величезна трагедія для кожної. Якась жінка чекає чоловіка з фронту, якась поїхала з дітьми за кордон і рахує дні до зустрічі з ним. Адже рай для закоханої жінки – це коли коханий поруч. Коли вона в розлуці з ним, ворота в Едем автоматично зачиняються", – розповідає про цю пісню сам Потап.

Katarina займається музикою з 11 років, в дитинстві була переможницею багатьох вокальних конкурсів, навчалась в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва. З 14 років мріяла стати відомою співачкою, але ніяк не наважувалась зайнятись власною авторською творчістю.

"Ми з Олексієм давно знайомі, дружимо сім'ями. Він надихає мене, як музикант і як продюсер. І от я наважилась звернутися до нього за порадою, бо Олексій написав багато українськомовних пісень і я розуміла, що він знається на музиці. Приїхала на студію і це переросло в написання пісень, разом ми зробили декілька крутих треків, мабуть, пізніше, я теж поділюся ними. А от коли з'явилася демо-версія "Рай де?", ми зрозуміли, що хочемо зробити цю пісню дуетною. Цей трек про те, як жінкам болюче і складно жити без раю, який для неї створює коханий. Як жінка я розумію, що без коханої людини рай неможливий ніде", – розповіла співачка.

Потап і Katarina

Своєю чергою, режисер відео Віктор Скуратовський прокоментував ідею кліпу. Він зазначив, що це відео – про закоханих, які перебувають далеко одне від одного:

"Вони поруч, але в паралельних світах. Шукають рай, в якому вони б були одне з одним, але не знаходять. Головна героїня розуміє, що життя без коханого нестерпне, тому вона перетворюється на русалку і знову зникає в морі…" – пояснив Скуратовський.

Тим часом шанувальники так оцінили нову роботу Потапа і навіть запідозрили репера в інтрижці з Katarina:

Я не зрозуміла, яка Katarina? А як же Настя?

Краще було б з Настею

Знайшов нову Настю...

Нагадаємо, днями режисер Алан Бадоєв заявив, що попри скандали, які останнім часом оточують Потапа, він, не вагаючись допоміг йому, аби репер про це попросив. Бадоєв пригадав, як на початку повномасшатбної війни Потап заступився за друга Бадоєва Макса Барських перед росіянами.

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