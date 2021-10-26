Зникла зірка "Діамантової руки" Світлична знайшлася в неочікуваному місці

Артистку шукали протягом п'яти днів з волонтерами.

Зірка радянського кіно Світлана Світлична неочікувано знайшлася.

Як передають росЗМІ, акторка знімалася в одному з шоу у Москві і не виходила на зв'язок. Чому Світлична не повідомила про своє місцеперебування родичам і куди зникла, поки невідомо.

Ймовірно, це пов'язано з її хворобою – у 81-річної акторки деменція, тож вона могла просто забути когось попередити, де перебуває. Як ми писали раніше, під час одних зі знімань зі Світличною стався прикрий інцидент – на неї впав софіт. Після цього вона має проблеми з пам'яттю.

Світлана Светлична у фільмі "Діамантова рука"

Як відомо, Світлана Світлична припинила виходити на зв'язок від 21 жовтня. Про її зникнення до поліції заявив син зірки.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання