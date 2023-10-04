Зниклого Костянтина Меладзе заскочили у Європі за згубною звичкою: який вигляд має продюсер

Від початку повномасштабної війни композитор жодним чином не висловив свою позицію.

Продюсер та чоловік Віри Брежнєвої Костянтин Меладзе вперше від початку повномасштабної війни, про яку мовчить, відшукався у Європі.

Папараці заскочили композитора під час відпочинку на одному з курортів Швейцарії. На знімку, який поширюють російські Telegram-канали, продюсер зображений на терасі на тлі швейцарських Альп, дивиться вдалечінь і курить.

Поруч з ним не побачили його дружини, співачки Віри Брежнєвої.

Костянтин Меладзе відшукався у Швейцарії / Фото: t.me/babkalavka

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Костянтин Меладзе не висловив свою позицію, обравши відмовчуватися. Тим часом Брежнєва припинила будь-яку співпрацю з Росією, активно підтримує Україну, пише пісні українською та навіть змінила псевдонім на просто VERA.

Подейкували, що через різне ставлення до війни Меладзе та Брежнєва розлучилися. Та саме зіркове подружжя ці чутки не коментує, і зрідка згадує одне одного у соцмережах.

Також ширилися чутки, що Меладзе теж закрив свій бізнес у РФ, хоча з початку війни ще деякий час працював у країні-терористці, і поки дружина їздить до України і будує тут кар'єру, композитор відсиджується на своїй віллі в Італії.

Нагадаємо, раніше РосЗМП поширювали чутки, що Костянтин Меладзе нібито після "розлучення" з Вірою Брежнєвою закрутив роман з молодою співачкою, продюсує її та навіть записав з нею спільну пісню.

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