Зниклу зірку серіалу "Доктор Хто" знайшли живою і госпіталізували

Таню Фір відшукали у Лос-Анджелесі.

Зниклу безвісти зірку серіалу "Доктор Хто" Таню Фір відшукали.

Акторку знайшли через чотири дні після зникнення у Лос-Анджелесі цілою і неушкодженою. Про це повідомляє DailyMail. За словами родичів Фір, після знайдення її доставили до лікарні на обстеження.

Невідомо, де саме була знайдена Таня, хоча знайшли її за декілька годин після того, як хтось повідомив, що бачив її в магазині Trader Joe's на бульварі Санта-Моніка.

Таня Фір / instagram.com/tanyafear

Вона зникла 9 вересня зі свого будинку в районі Голлівуд-Боул в Лос-Анджелесі, що приблизно в півтора милях від магазину Trader Joe's.

Родина Тані у Twitter повідомила гарну новину про те, що її знайшли, однак жодних подробиць про те, де вона перебувала, як її знайшли і що змусило її піти з дому без телефону та гаманця немає.

"Ми розуміємо, що вона не постраждала фізично, але в якості запобіжного заходу проводиться оцінка в місцевій лікарні. Ми хочемо подякувати поліції, представникам громадськості за їхні зусилля з пошуку Тані, а також за виявлену стурбованість і підтримку протягом останніх декількох днів", - йдеться в повідомленні родини.

Зауважимо, Таня Фір також зіграла у фільмі "Пипець 2" та декількох короткометражних картинах. Останнім часом вона стала приділяти більше уваги своїй кар'єри стендап-акторки.

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