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"Золота Дзиґа-2021": стало відомо, хто отримав український "Оскар"

"Золота Дзиґа-2021": стало відомо, хто отримав український "Оскар"

"Золота Дзиґа-2021": стало відомо, хто отримав український "Оскар"

instagram.com/golden_dzyga

Цьогоріч нагороди отримало 23 номінанти.

У Києві вручили п’яту національну кінопремію "Золота Дзиґа-2021".

Цього року премію отримали у 23 номінаціях. Так, тріумфатором премії став фільм "Атлантида", який переміг в 6 номінаціях. Зокрема, український "Оскар" дістався стрічці за "Найкращий фільм", "Найкращого режисера" та "Найкращого монтажера".

Повний список переможців "Золота Дзиґа-2021":

  • За внесок у розвиток українського кінематографа – Роман Балаян
  • Відкриття року Наталка Ворожбит
  • Найкращий грим – Марія Петровська ("Безславні кріпаки")
  • Найкращий дизайн костюмів – Галина Отенко, Марія Керо ("Толока")
  • Найкращий звук – Ігор Барба, Борис Петер ("В. Сильвестров")
  • Найкращий монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида")
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga
  • Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко ("Атлантида")
  • Найкраща музика – Антон Байбаков ("Черкаси")
  • Найкращі візуальні ефекти – Олексій Москаленко ("Атлантида")
  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Ігор Колтовський ("Погані дороги")
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Оксана Вороніна ("Погані дороги")
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Історія України за 5 хвилин"
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Бульмастиф"
  • Найкращий сценарій – Наталка Ворожбит ("Погані дороги")
  • Найкраща операторська робота – Валентин Васянович ("Атлантида")
  • Найкраща пісня – "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga
  • Найкращий ігровий серіал – "Спіймати Кайдаша"
  • Найкращий документальний фільм – "Земля блакитна, ніби апельсин"
  • Найкраща чоловіча роль – Юрій Кулініч ("Погані дороги")
  • Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна ("Забуті")
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga
  • Найкраща режисерська робота – Валентин Васянович ("Атлантида")
  • Найкращий фільм – "Атлантида"
  • Премія глядацьких симпатій – "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії відбулася церемонія нагородження музичної премії BRIT Awards. Жіноче тріо Little Mix було визнано найкращим гуртом.