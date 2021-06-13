"Золота Дзиґа-2021": стало відомо, хто отримав український "Оскар"

Цьогоріч нагороди отримало 23 номінанти.
У Києві вручили п’яту національну кінопремію "Золота Дзиґа-2021".
Цього року премію отримали у 23 номінаціях. Так, тріумфатором премії став фільм "Атлантида", який переміг в 6 номінаціях. Зокрема, український "Оскар" дістався стрічці за "Найкращий фільм", "Найкращого режисера" та "Найкращого монтажера".
Повний список переможців "Золота Дзиґа-2021":
- За внесок у розвиток українського кінематографа – Роман Балаян
- Відкриття року – Наталка Ворожбит
- Найкращий грим – Марія Петровська ("Безславні кріпаки")
- Найкращий дизайн костюмів – Галина Отенко, Марія Керо ("Толока")
- Найкращий звук – Ігор Барба, Борис Петер ("В. Сильвестров")
- Найкращий монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида")
- Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко ("Атлантида")
- Найкраща музика – Антон Байбаков ("Черкаси")
- Найкращі візуальні ефекти – Олексій Москаленко ("Атлантида")
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Ігор Колтовський ("Погані дороги")
- Найкраща жіноча роль другого плану – Оксана Вороніна ("Погані дороги")
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Історія України за 5 хвилин"
- Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Бульмастиф"
- Найкращий сценарій – Наталка Ворожбит ("Погані дороги")
- Найкраща операторська робота – Валентин Васянович ("Атлантида")
- Найкраща пісня – "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters
- Найкращий ігровий серіал – "Спіймати Кайдаша"
- Найкращий документальний фільм – "Земля блакитна, ніби апельсин"
- Найкраща чоловіча роль – Юрій Кулініч ("Погані дороги")
- Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна ("Забуті")
- Найкраща режисерська робота – Валентин Васянович ("Атлантида")
- Найкращий фільм – "Атлантида"
- Премія глядацьких симпатій – "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії відбулася церемонія нагородження музичної премії BRIT Awards. Жіноче тріо Little Mix було визнано найкращим гуртом.