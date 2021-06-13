"Золота Дзиґа-2021": стало відомо, хто отримав український "Оскар"

Цьогоріч нагороди отримало 23 номінанти.

У Києві вручили п’яту національну кінопремію "Золота Дзиґа-2021".

Цього року премію отримали у 23 номінаціях. Так, тріумфатором премії став фільм "Атлантида", який переміг в 6 номінаціях. Зокрема, український "Оскар" дістався стрічці за "Найкращий фільм", "Найкращого режисера" та "Найкращого монтажера".

Повний список переможців "Золота Дзиґа-2021":

За внесок у розвиток українського кінематографа – Роман Балаян

– Роман Балаян Відкриття року – Наталка Ворожбит

– Наталка Ворожбит Найкращий грим – Марія Петровська ("Безславні кріпаки")

– Марія Петровська ("Безславні кріпаки") Найкращий дизайн костюмів – Галина Отенко, Марія Керо ("Толока")

– Галина Отенко, Марія Керо ("Толока") Найкращий звук – Ігор Барба, Борис Петер ("В. Сильвестров")

– Ігор Барба, Борис Петер ("В. Сильвестров") Найкращий монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида")

instagram.com/golden_dzyga

Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко ("Атлантида")

– Владлен Одуденко ("Атлантида") Найкраща музика – Антон Байбаков ("Черкаси")

– Антон Байбаков ("Черкаси") Найкращі візуальні ефекти – Олексій Москаленко ("Атлантида")

– Олексій Москаленко ("Атлантида") Найкраща чоловіча роль другого плану – Ігор Колтовський ("Погані дороги")

– Ігор Колтовський ("Погані дороги") Найкраща жіноча роль другого плану – Оксана Вороніна ("Погані дороги")

instagram.com/golden_dzyga

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Історія України за 5 хвилин"

– "Історія України за 5 хвилин" Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Бульмастиф"

– "Бульмастиф" Найкращий сценарій – Наталка Ворожбит ("Погані дороги")

– Наталка Ворожбит ("Погані дороги") Найкраща операторська робота – Валентин Васянович ("Атлантида")

– Валентин Васянович ("Атлантида") Найкраща пісня – "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters

instagram.com/golden_dzyga

Найкращий ігровий серіал – "Спіймати Кайдаша"

– "Спіймати Кайдаша" Найкращий документальний фільм – "Земля блакитна, ніби апельсин"

– "Земля блакитна, ніби апельсин" Найкраща чоловіча роль – Юрій Кулініч ("Погані дороги")

– Юрій Кулініч ("Погані дороги") Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна ("Забуті")

instagram.com/golden_dzyga

Найкраща режисерська робота – Валентин Васянович ("Атлантида")

– Валентин Васянович ("Атлантида") Найкращий фільм – "Атлантида"

– "Атлантида" Премія глядацьких симпатій – "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

instagram.com/golden_dzyga

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії відбулася церемонія нагородження музичної премії BRIT Awards. Жіноче тріо Little Mix було визнано найкращим гуртом.

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