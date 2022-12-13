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"Золотий глобус-2023": номінанти на престижну кінопремію

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
263
Час на прочитання
3 хв
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"Золотий глобус-2023": номінанти на престижну кінопремію

Фото: Associated Press

Церемонія нагородження відбудеться вже 10 січня.

Стали відомі імена претендентів на перемогу однієї з найпрестижніших кінопремій – "Золотий глобус-2023". Лауреати отримають заповітні статуетки за заслуги у галузі телебачення та кінематографу.

Вже 80-та за рахунком церемонія нагородження відбудеться 10 січня. Переможців оголосять під час прямої трансляції на YouTube-каналі Golden Globes.

Пропонуємо вашій увазі імена щасливчиків, яким поталанило потрапити до списку претендентів на перемогу. Саме хтось із них отримає заповітну нагороду.

Номінанти на премію "Золотий глобус-2023"

Найкращий драматичний фільм

  • "Аватар: Шлях води"
  • "ТАР"
  • "Топ Ган: Меверік"
  • "Фабельмани"
  • "Елвіс"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

  • Кейт Бланшетт ("ТАР"(
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Віола Девіс ("Жінка-король")
  • Олівія Колман ("Імперія світла")
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")
Мішель Вільямс / © Associated Press
Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Найкращий актор у драматичному фільмі

  • Остін Батлер ("Елвіс")
  • Г'ю Джекман ("Син")
  • Білл Найї ("Жити")
  • Джеремі Поуп ("Перевірка")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
Брендан Фрейзер / © Associated Press
Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл

  • "Банши Інішерина"
  • "Вавилон"
  • "Все скрізь і відразу"
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля"
  • "Трикутник смутку"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

  • Адам Драйвер ("Білий шум")
  • Дієго Калва ("Вавілон")
  • Деніел Крейг ("Дістати ножі: Скляна цибулина")
  • Рейф Файнс ("Меню")
  • Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")
Колін Фаррелл / © Associated Press
Колін Фаррелл / Фото: Associated Press

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії

  • Мішель Йео ("Все скрізь і одразу")
  • Леслі Менвілл ("Місіс Гарріс їде до Парижа")
  • Марго Роббі ("Вавілон")
  • Аня Тейлор-Джой ("Меню")
  • Емма Томпсон ("Кохання за викликом")
Емма Томпсон / © Getty Images
Емма Томпсон / Фото: Getty Images

Найкращий іноземний фільм

  • "Аргентина, 1985" (Аргентина)
  • "Близько" (Бельгія)
  • "На Західному фронті без змін" (Німеччина)
  • "Рішення піти" (Південна Корея)
  • "RRR: Поруч реве революція" (Індія)

Найкращий анімаційний фільм

  • "Іну-О: Народження легенди"
  • "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
  • "Марсель, черепашка в черевиках"
  • "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
  • "Я - панда"

Найкращий драматичний серіал

  • "Корона"
  • "Будинок Дракона"
  • "Краще подзвоніть Солу"
  • "Озарк"
  • "Поділ"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

  • Емма Д’Арсі ("Дім Дракона)
  • Лора Лінні ("Озарк")
  • Імелда Стонтон ("Корона")
  • Гіларі Свонк ("Аляска Дейлі")
  • Зендея ("Ейфорія")
Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Джефф Бріджес ("Старий")
  • Кевін Костнер ("Єллоустоун")
  • Дієго Луна ("Андор")
  • Боб Оденкерк ("Краще подзвоніть Солу")
  • Адам Скотт ("Поділ")
Адам Скотт / © Associated Press
Адам Скотт / Фото: Associated Press

Найкращий комедійний серіал/мюзикл

  • "Ведмідь"
  • "Початкова школа "Ебботт"
  • "Вбивства в одному будинку"
  • "Венздей"
  • "Хитрощі"

Найкращий актор у комедійному серіалі/мюзиклі

  • Дональд Гловер ("Атланта")
  • Білл Гейдер ("Баррі")
  • Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")
  • Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")
  • Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Джеремі Аллен Вайт / © Associated Press
Джеремі Аллен Вайт / Фото: Associated Press

Найкраща акторка у комедійному серіалі/мюзиклі

  • Квінта Брансон ("Початкова школа "Ебботт")
  • Кейлі Куоко ("Стюардеса")
  • Селена Гомес ("Вбивства в одній будівлі")
  • Дженна Ортега ("Венздей")
  • Джин Смарт ("Хакі")
Джин Смарт / © Associated Press
Джин Смарт / Фото: Associated Press

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм

  • "Білий Лотос"
  • "Вибула"
  • "Монстр: Історія Джеффрі Дамера"
  • "Пем і Томмі"
  • "Чорний птах"

Найкращий режисер

  • Ден Кван, Деніел Шайнерт ("Все скрізь і одразу")
  • Джеймс Кемерон ("Аватар: Шлях води")
  • Баз Лурман ("Елвіс")
  • Мартін МакДона ("Банші Інішеріна")
  • Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Найкращий сценарій

  • "Банші Інішеріна" (Мартін МакДона)
  • "Все скрізь і відразу" (Ден Кван, Деніел Шайнерт)
  • "Говорять жінки" (Сара Поллі)
  • "ТАР" (Тодд Філд)
  • "Фабельмани" (Стівен Спілберг, Тоні Кушнер)

Зауважимо, премію "Золотий глобус" зазвичай називають репетицією "Оскара". Більшість картин, які будуть відзначені "Глобусом", часто отримують омріяну статуетку найголовнішої кінопремії світу.

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