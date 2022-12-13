"Золотий глобус-2023": номінанти на престижну кінопремію

Стали відомі імена претендентів на перемогу однієї з найпрестижніших кінопремій – "Золотий глобус-2023". Лауреати отримають заповітні статуетки за заслуги у галузі телебачення та кінематографу.

Вже 80-та за рахунком церемонія нагородження відбудеться 10 січня. Переможців оголосять під час прямої трансляції на YouTube-каналі Golden Globes.

Пропонуємо вашій увазі імена щасливчиків, яким поталанило потрапити до списку претендентів на перемогу. Саме хтось із них отримає заповітну нагороду.

Номінанти на премію "Золотий глобус-2023"

Найкращий драматичний фільм

"Аватар: Шлях води"

"ТАР"

"Топ Ган: Меверік"

"Фабельмани"

"Елвіс"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Кейт Бланшетт ("ТАР"(

Ана де Армас ("Блондинка")

Віола Девіс ("Жінка-король")

Олівія Колман ("Імперія світла")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Найкращий актор у драматичному фільмі

Остін Батлер ("Елвіс")

Г'ю Джекман ("Син")

Білл Найї ("Жити")

Джеремі Поуп ("Перевірка")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл

"Банши Інішерина"

"Вавилон"

"Все скрізь і відразу"

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

"Трикутник смутку"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

Адам Драйвер ("Білий шум")

Дієго Калва ("Вавілон")

Деніел Крейг ("Дістати ножі: Скляна цибулина")

Рейф Файнс ("Меню")

Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")

Колін Фаррелл / Фото: Associated Press

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії

Мішель Йео ("Все скрізь і одразу")

Леслі Менвілл ("Місіс Гарріс їде до Парижа")

Марго Роббі ("Вавілон")

Аня Тейлор-Джой ("Меню")

Емма Томпсон ("Кохання за викликом")

Емма Томпсон / Фото: Getty Images

Найкращий іноземний фільм

"Аргентина, 1985" (Аргентина)

"Близько" (Бельгія)

"На Західному фронті без змін" (Німеччина)

"Рішення піти" (Південна Корея)

"RRR: Поруч реве революція" (Індія)

Найкращий анімаційний фільм

"Іну-О: Народження легенди"

"Кіт у чоботях: Останнє бажання"

"Марсель, черепашка в черевиках"

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

"Я - панда"

Найкращий драматичний серіал

"Корона"

"Будинок Дракона"

"Краще подзвоніть Солу"

"Озарк"

"Поділ"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Емма Д’Арсі ("Дім Дракона)

Лора Лінні ("Озарк")

Імелда Стонтон ("Корона")

Гіларі Свонк ("Аляска Дейлі")

Зендея ("Ейфорія")

Зендея / Фото: Associated Press

Найкращий актор у драматичному серіалі

Джефф Бріджес ("Старий")

Кевін Костнер ("Єллоустоун")

Дієго Луна ("Андор")

Боб Оденкерк ("Краще подзвоніть Солу")

Адам Скотт ("Поділ")

Адам Скотт / Фото: Associated Press

Найкращий комедійний серіал/мюзикл

"Ведмідь"

"Початкова школа "Ебботт"

"Вбивства в одному будинку"

"Венздей"

"Хитрощі"

Найкращий актор у комедійному серіалі/мюзиклі

Дональд Гловер ("Атланта")

Білл Гейдер ("Баррі")

Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")

Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Джеремі Аллен Вайт / Фото: Associated Press

Найкраща акторка у комедійному серіалі/мюзиклі

Квінта Брансон ("Початкова школа "Ебботт")

Кейлі Куоко ("Стюардеса")

Селена Гомес ("Вбивства в одній будівлі")

Дженна Ортега ("Венздей")

Джин Смарт ("Хакі")

Джин Смарт / Фото: Associated Press

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм

"Білий Лотос"

"Вибула"

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера"

"Пем і Томмі"

"Чорний птах"

Найкращий режисер

Ден Кван, Деніел Шайнерт ("Все скрізь і одразу")

Джеймс Кемерон ("Аватар: Шлях води")

Баз Лурман ("Елвіс")

Мартін МакДона ("Банші Інішеріна")

Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Найкращий сценарій

"Банші Інішеріна" (Мартін МакДона)

"Все скрізь і відразу" (Ден Кван, Деніел Шайнерт)

"Говорять жінки" (Сара Поллі)

"ТАР" (Тодд Філд)

"Фабельмани" (Стівен Спілберг, Тоні Кушнер)

Зауважимо, премію "Золотий глобус" зазвичай називають репетицією "Оскара". Більшість картин, які будуть відзначені "Глобусом", часто отримують омріяну статуетку найголовнішої кінопремії світу.

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