"Золотий глобус-2023": номінанти на престижну кінопремію

Церемонія нагородження відбудеться вже 10 січня.
Стали відомі імена претендентів на перемогу однієї з найпрестижніших кінопремій – "Золотий глобус-2023". Лауреати отримають заповітні статуетки за заслуги у галузі телебачення та кінематографу.
Вже 80-та за рахунком церемонія нагородження відбудеться 10 січня. Переможців оголосять під час прямої трансляції на YouTube-каналі Golden Globes.
Пропонуємо вашій увазі імена щасливчиків, яким поталанило потрапити до списку претендентів на перемогу. Саме хтось із них отримає заповітну нагороду.
Номінанти на премію "Золотий глобус-2023"
Найкращий драматичний фільм
- "Аватар: Шлях води"
- "ТАР"
- "Топ Ган: Меверік"
- "Фабельмани"
- "Елвіс"
Найкраща акторка у драматичному фільмі
- Кейт Бланшетт ("ТАР"(
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Віола Девіс ("Жінка-король")
- Олівія Колман ("Імперія світла")
- Мішель Вільямс ("Фабельмани")
Найкращий актор у драматичному фільмі
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Г'ю Джекман ("Син")
- Білл Найї ("Жити")
- Джеремі Поуп ("Перевірка")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
Найкраща комедія або мюзикл
- "Банши Інішерина"
- "Вавилон"
- "Все скрізь і відразу"
- "Ножі наголо: Скляна цибуля"
- "Трикутник смутку"
Найкращий актор у мюзиклі або комедії
- Адам Драйвер ("Білий шум")
- Дієго Калва ("Вавілон")
- Деніел Крейг ("Дістати ножі: Скляна цибулина")
- Рейф Файнс ("Меню")
- Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")
Найкраща акторка у мюзиклі або комедії
- Мішель Йео ("Все скрізь і одразу")
- Леслі Менвілл ("Місіс Гарріс їде до Парижа")
- Марго Роббі ("Вавілон")
- Аня Тейлор-Джой ("Меню")
- Емма Томпсон ("Кохання за викликом")
Найкращий іноземний фільм
- "Аргентина, 1985" (Аргентина)
- "Близько" (Бельгія)
- "На Західному фронті без змін" (Німеччина)
- "Рішення піти" (Південна Корея)
- "RRR: Поруч реве революція" (Індія)
Найкращий анімаційний фільм
- "Іну-О: Народження легенди"
- "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
- "Марсель, черепашка в черевиках"
- "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
- "Я - панда"
Найкращий драматичний серіал
- "Корона"
- "Будинок Дракона"
- "Краще подзвоніть Солу"
- "Озарк"
- "Поділ"
Найкраща акторка у драматичному серіалі
- Емма Д’Арсі ("Дім Дракона)
- Лора Лінні ("Озарк")
- Імелда Стонтон ("Корона")
- Гіларі Свонк ("Аляска Дейлі")
- Зендея ("Ейфорія")
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Джефф Бріджес ("Старий")
- Кевін Костнер ("Єллоустоун")
- Дієго Луна ("Андор")
- Боб Оденкерк ("Краще подзвоніть Солу")
- Адам Скотт ("Поділ")
Найкращий комедійний серіал/мюзикл
- "Ведмідь"
- "Початкова школа "Ебботт"
- "Вбивства в одному будинку"
- "Венздей"
- "Хитрощі"
Найкращий актор у комедійному серіалі/мюзиклі
- Дональд Гловер ("Атланта")
- Білл Гейдер ("Баррі")
- Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")
- Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")
- Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Найкраща акторка у комедійному серіалі/мюзиклі
- Квінта Брансон ("Початкова школа "Ебботт")
- Кейлі Куоко ("Стюардеса")
- Селена Гомес ("Вбивства в одній будівлі")
- Дженна Ортега ("Венздей")
- Джин Смарт ("Хакі")
Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм
- "Білий Лотос"
- "Вибула"
- "Монстр: Історія Джеффрі Дамера"
- "Пем і Томмі"
- "Чорний птах"
Найкращий режисер
- Ден Кван, Деніел Шайнерт ("Все скрізь і одразу")
- Джеймс Кемерон ("Аватар: Шлях води")
- Баз Лурман ("Елвіс")
- Мартін МакДона ("Банші Інішеріна")
- Стівен Спілберг ("Фабельмани")
Найкращий сценарій
- "Банші Інішеріна" (Мартін МакДона)
- "Все скрізь і відразу" (Ден Кван, Деніел Шайнерт)
- "Говорять жінки" (Сара Поллі)
- "ТАР" (Тодд Філд)
- "Фабельмани" (Стівен Спілберг, Тоні Кушнер)
Зауважимо, премію "Золотий глобус" зазвичай називають репетицією "Оскара". Більшість картин, які будуть відзначені "Глобусом", часто отримують омріяну статуетку найголовнішої кінопремії світу.
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