"Золотий глобус-2023" отримав індійський фільм: картину знімали у Києві, а танці ставила Шоптенко

Індійський бойовик "RRR: Поруч реве революція" виборов статуетку "Золотого глобусу-2023" у номінації "Найкраща оригінальна пісня", зокрема йдеться про пісню Naatu Naatu, яку виконують Рахул Сіплігундж і Каала Бхайрава.

Так, як виявилося, фільм має українське коріння теж. Зокрема, деякі сцени знімали у столиці України, а саме біля Маріїнського палацу. Кадри, які зняті в Києві 2021 року, можна побачити на 52-й хвилині бойовика. Тим часом трек Naatu Naatu супроводжує сцену весілля, яку знімали в Україні.

Фото: скриншот з відео

Та це ще не все. У сцені, де взяли участь 300 акторів, оркестр та понад 50 танцівників, показували танці. Хореографинею-постановницею на майданчику була Олена Шоптенко, а другим хореографом став Макс Леонов.

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Зазначимо, 80-та церемонія вручення премії "Золотий глобус" відгриміла в ніч проти 11 січня. Сюрпризом заходу став потужний виступ президента України Володимира Зеленського, який записали завчасно та транслювали на екрані. Присутні у залі глядачі підтримали головнокомандувача гучними оплесками.

Також редакція сайту ТСН.ua зібрала повний список лауреатів однієї з головний кінопремій "Золотий глобус".

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