"Золотий глобус-2024": список всіх номінантів на престижну кінопремію

Церемонія вручення нагород відбудеться 7 січня.
Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, хто боротиметься за статуетку престижної кінопремії "Золотий глобус-2024".
Так, Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила повний список номінантів, які мають всі шанси отримати престижну кінонагороду.
Сама 81-ша за рахунком церемонія нагородження відбудеться вже 7 січня. Імена лауреатів оголосять під час прямої трансляції на YouTube-каналі Golden Globes.
Наразі ж редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися зі списком номінантів на престижну кінопремію.
Номінанти на премію "Золотий глобус-2024"
Найкращий драматичний фільм
- "Анатомія падіння"
- "Вбивці квіткової повні"
- "Оппенгеймер"
- "Минулі життя"
- "Маестро"
- "Зона інтересу"
Найкраща акторка у драматичному фільмі
- Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні")
- Кері Малліган ("Маестро")
- Сандра Гюллер ("Анатомія падіння")
- Аннетт Бенінг ("Наяд")
- Грета Лі ("Минулі життя")
- Кейлі Спейні ("Прісцилла")
Найкращий актор у драматичному фільмі
- Бредлі Купер ("Маестро")
- Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
- Леонардо Ді Капріо ("Вбивці квіткової повні")
- Колман Домінго ("Растін")
- Ендрю Скотт ("Незнайомці")
- Баррі Кеоган ("Солтберн")
Найкраща комедія або мюзикл
- "Барбі"
- "Бідолахи"
- "Американське чтиво"
- "Залишені"
- "Травень, грудень"
- "Ейр"
Найкращий актор у мюзиклі або комедії
- Ніколас Кейдж ("Сценарій мрії")
- Тімоті Шаламе ("Вонка")
- Метт Деймон ("Ейр")
- Пол Джаматті ("Залишені")
- Хоакін Фенікс ("Усі страхи Бо")
- Джеффрі Райт ("Американське чтиво")
Найкраща акторка у мюзиклі або комедії
- Фантазія Барріно ("Барва пурпурова")
- Дженніфер Лоуренс ("Без образ")
- Наталі Портман ("Травень, грудень")
- Альма Пейсті ("Опале листя")
- Марго Роббі ("Барбі")
- Емма Стоун ("Бідолахи")
Найкращий міжнародний фільм
- "Анатомія падіння"
- "Зона інтересів"
- "Опале листя"
- "Минулі життя"
- "Снігове братство"
- "Я - капітан"
Найкращий анімаційний фільм
- "Хлопчик і чапля"
- "Стихії"
- "Людина-павук: По той бік павутиння"
- "Брати Супер Маріо в кіно"
- "Судзуме"
- "Бажання"
Найкращий драматичний серіал
- "1923"
- "Корона"
- "Дипломат"
- "Останні з нас"
- "Ранкове шоу"
- "Спадкоємці"
Найкраща акторка у драматичному серіалі
- Гелен Міррен ("1923")
- Белла Ремсі ("Останні з нас")
- Кері Рассел ("Дипломат")
- Сара Снук ("Спадкоємці")
- Імельда Стонтон ("Корона")
- Емма Стоун "Прокляття")
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Педро Паскаль ("Останні з нас")
- Кіран Калкін ("Спадкоємці")
- Джеремі Стронг ("Спадкоємці")
- Брайан Кокс ("Спадкоємці")
- Гарі Олдман ("Повільні коні")
- Домінік Вест ("Корона")
Найкращий комедійний серіал або мюзикл
- "Ведмідь"
- "Тед Лассо"
- "Початкова школа Еббот"
- "Бути присяжним"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Баррі"
Найкращий актор у комедійному серіалі або мюзиклі
- Білл Хейдер ("Баррі")
- Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")
- Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")
- Джейсон Сіґел ("Правдива терапія")
- Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
- Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Найкраща акторка у комедійному серіалі або мюзиклі
- Айо Едебірі ("Ведмідь")
- Наташа Ліонн ("Покерфейс")
- Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
- Рейчел Броснахан ("Дивовижна місіс Майзел")
- Селена Гомес ("Вбивства в одній будівлі")
- Ель Фаннінг ("Велика")
Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм
- "Сварка"
- "Уроки хімії"
- "Дейзі Джонс та the Six"
- "Все те незриме світло"
- "Попутники"
- "Фарго"
Найкращий режисер
- Бредлі Купер ("Маестро")
- Грета Гервіг ("Барбі")
- Йоргос Лантімос ("Бідолахи")
- Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
- Мартін Скорсезе ("Вбивці квіткової повні")
- Селін Сонг ("Минулі життя")
Найкращий сценарій
- "Барбі" (Грета Гервіг, Ноа Баумбах)
- "Бідолахи" (Тоні Макнамара)
- "Оппенгеймер" (Крістофер Нолан)
- "Вбивці квіткової повні" (Ерік Рот, Мартін Скорсезе)
- "Минулі життя" (Селін Сонг)
- "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Арарі)
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