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"Золотий глобус-2024": список всіх номінантів на престижну кінопремію

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
32
Час на прочитання
3 хв
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"Золотий глобус-2024": список всіх номінантів на престижну кінопремію

Кілліан Мерфі, Марго Роббі / Фото: Associated Press

Церемонія вручення нагород відбудеться 7 січня.

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, хто боротиметься за статуетку престижної кінопремії "Золотий глобус-2024".

Так, Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила повний список номінантів, які мають всі шанси отримати престижну кінонагороду.

Сама 81-ша за рахунком церемонія нагородження відбудеться вже 7 січня. Імена лауреатів оголосять під час прямої трансляції на YouTube-каналі Golden Globes.

Наразі ж редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися зі списком номінантів на престижну кінопремію.

Номінанти на премію "Золотий глобус-2024"

Найкращий драматичний фільм

  • "Анатомія падіння"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Оппенгеймер"
  • "Минулі життя"
  • "Маестро"
  • "Зона інтересу"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

  • Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні")
  • Кері Малліган ("Маестро")
  • Сандра Гюллер ("Анатомія падіння")
  • Аннетт Бенінг ("Наяд")
  • Грета Лі ("Минулі життя")
  • Кейлі Спейні ("Прісцилла")
Кейлі Спейні / © Associated Press
Кейлі Спейні / Фото: Associated Press

Найкращий актор у драматичному фільмі

  • Бредлі Купер ("Маестро")
  • Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
  • Леонардо Ді Капріо ("Вбивці квіткової повні")
  • Колман Домінго ("Растін")
  • Ендрю Скотт ("Незнайомці")
  • Баррі Кеоган ("Солтберн")
Баррі Кеоган / © Associated Press
Баррі Кеоган / Фото: Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл

  • "Барбі"
  • "Бідолахи"
  • "Американське чтиво"
  • "Залишені"
  • "Травень, грудень"
  • "Ейр"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

  • Ніколас Кейдж ("Сценарій мрії")
  • Тімоті Шаламе ("Вонка")
  • Метт Деймон ("Ейр")
  • Пол Джаматті ("Залишені")
  • Хоакін Фенікс ("Усі страхи Бо")
  • Джеффрі Райт ("Американське чтиво")
Джеффрі Райт / © Associated Press
Джеффрі Райт / Фото: Associated Press

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії

  • Фантазія Барріно ("Барва пурпурова")
  • Дженніфер Лоуренс ("Без образ")
  • Наталі Портман ("Травень, грудень")
  • Альма Пейсті ("Опале листя")
  • Марго Роббі ("Барбі")
  • Емма Стоун ("Бідолахи")
Емма Стоун / © Associated Press
Емма Стоун / Фото: Associated Press

Найкращий міжнародний фільм

  • "Анатомія падіння"
  • "Зона інтересів"
  • "Опале листя"
  • "Минулі життя"
  • "Снігове братство"
  • "Я - капітан"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Хлопчик і чапля"
  • "Стихії"
  • "Людина-павук: По той бік павутиння"
  • "Брати Супер Маріо в кіно"
  • "Судзуме"
  • "Бажання"

Найкращий драматичний серіал

  • "1923"
  • "Корона"
  • "Дипломат"
  • "Останні з нас"
  • "Ранкове шоу"
  • "Спадкоємці"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

  • Гелен Міррен ("1923")
  • Белла Ремсі ("Останні з нас")
  • Кері Рассел ("Дипломат")
  • Сара Снук ("Спадкоємці")
  • Імельда Стонтон ("Корона")
  • Емма Стоун "Прокляття")
Імельда Стонтон / © Associated Press
Імельда Стонтон / Фото: Associated Press

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Педро Паскаль ("Останні з нас")
  • Кіран Калкін ("Спадкоємці")
  • Джеремі Стронг ("Спадкоємці")
  • Брайан Кокс ("Спадкоємці")
  • Гарі Олдман ("Повільні коні")
  • Домінік Вест ("Корона")
Гарі Олдман / © Associated Press
Гарі Олдман / Фото: Associated Press

Найкращий комедійний серіал або мюзикл

  • "Ведмідь"
  • "Тед Лассо"
  • "Початкова школа Еббот"
  • "Бути присяжним"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Баррі"

Найкращий актор у комедійному серіалі або мюзиклі

  • Білл Хейдер ("Баррі")
  • Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")
  • Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")
  • Джейсон Сіґел ("Правдива терапія")
  • Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
  • Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Джеремі Аллен Вайт / © Associated Press
Джеремі Аллен Вайт / Фото: Associated Press

Найкраща акторка у комедійному серіалі або мюзиклі

  • Айо Едебірі ("Ведмідь")
  • Наташа Ліонн ("Покерфейс")
  • Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
  • Рейчел Броснахан ("Дивовижна місіс Майзел")
  • Селена Гомес ("Вбивства в одній будівлі")
  • Ель Фаннінг ("Велика")
Ель Фаннінг / © Associated Press
Ель Фаннінг / Фото: Associated Press

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм

  • "Сварка"
  • "Уроки хімії"
  • "Дейзі Джонс та the Six"
  • "Все те незриме світло"
  • "Попутники"
  • "Фарго"

Найкращий режисер

  • Бредлі Купер ("Маестро")
  • Грета Гервіг ("Барбі")
  • Йоргос Лантімос ("Бідолахи")
  • Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
  • Мартін Скорсезе ("Вбивці квіткової повні")
  • Селін Сонг ("Минулі життя")
Селін Сонг / © Associated Press
Селін Сонг / Фото: Associated Press

Найкращий сценарій

  • "Барбі" (Грета Гервіг, Ноа Баумбах)
  • "Бідолахи" (Тоні Макнамара)
  • "Оппенгеймер" (Крістофер Нолан)
  • "Вбивці квіткової повні" (Ерік Рот, Мартін Скорсезе)
  • "Минулі життя" (Селін Сонг)
  • "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Арарі)

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Дата публікації
Перегляди
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