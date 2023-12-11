"Золотий глобус-2024": список всіх номінантів на престижну кінопремію

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, хто боротиметься за статуетку престижної кінопремії "Золотий глобус-2024".

Так, Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила повний список номінантів, які мають всі шанси отримати престижну кінонагороду.

Сама 81-ша за рахунком церемонія нагородження відбудеться вже 7 січня. Імена лауреатів оголосять під час прямої трансляції на YouTube-каналі Golden Globes.

Наразі ж редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися зі списком номінантів на престижну кінопремію.

Номінанти на премію "Золотий глобус-2024"

Найкращий драматичний фільм

"Анатомія падіння"

"Вбивці квіткової повні"

"Оппенгеймер"

"Минулі життя"

"Маестро"

"Зона інтересу"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні")

Кері Малліган ("Маестро")

Сандра Гюллер ("Анатомія падіння")

Аннетт Бенінг ("Наяд")

Грета Лі ("Минулі життя")

Кейлі Спейні ("Прісцилла")

Кейлі Спейні / Фото: Associated Press

Найкращий актор у драматичному фільмі

Бредлі Купер ("Маестро")

Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Леонардо Ді Капріо ("Вбивці квіткової повні")

Колман Домінго ("Растін")

Ендрю Скотт ("Незнайомці")

Баррі Кеоган ("Солтберн")

Баррі Кеоган / Фото: Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл

"Барбі"

"Бідолахи"

"Американське чтиво"

"Залишені"

"Травень, грудень"

"Ейр"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

Ніколас Кейдж ("Сценарій мрії")

Тімоті Шаламе ("Вонка")

Метт Деймон ("Ейр")

Пол Джаматті ("Залишені")

Хоакін Фенікс ("Усі страхи Бо")

Джеффрі Райт ("Американське чтиво")

Джеффрі Райт / Фото: Associated Press

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії

Фантазія Барріно ("Барва пурпурова")

Дженніфер Лоуренс ("Без образ")

Наталі Портман ("Травень, грудень")

Альма Пейсті ("Опале листя")

Марго Роббі ("Барбі")

Емма Стоун ("Бідолахи")

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Найкращий міжнародний фільм

"Анатомія падіння"

"Зона інтересів"

"Опале листя"

"Минулі життя"

"Снігове братство"

"Я - капітан"

Найкращий анімаційний фільм

"Хлопчик і чапля"

"Стихії"

"Людина-павук: По той бік павутиння"

"Брати Супер Маріо в кіно"

"Судзуме"

"Бажання"

Найкращий драматичний серіал

"1923"

"Корона"

"Дипломат"

"Останні з нас"

"Ранкове шоу"

"Спадкоємці"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Гелен Міррен ("1923")

Белла Ремсі ("Останні з нас")

Кері Рассел ("Дипломат")

Сара Снук ("Спадкоємці")

Імельда Стонтон ("Корона")

Емма Стоун "Прокляття")

Імельда Стонтон / Фото: Associated Press

Найкращий актор у драматичному серіалі

Педро Паскаль ("Останні з нас")

Кіран Калкін ("Спадкоємці")

Джеремі Стронг ("Спадкоємці")

Брайан Кокс ("Спадкоємці")

Гарі Олдман ("Повільні коні")

Домінік Вест ("Корона")

Гарі Олдман / Фото: Associated Press

Найкращий комедійний серіал або мюзикл

"Ведмідь"

"Тед Лассо"

"Початкова школа Еббот"

"Бути присяжним"

"Вбивства в одній будівлі"

"Баррі"

Найкращий актор у комедійному серіалі або мюзиклі

Білл Хейдер ("Баррі")

Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")

Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")

Джейсон Сіґел ("Правдива терапія")

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Джеремі Аллен Вайт / Фото: Associated Press

Найкраща акторка у комедійному серіалі або мюзиклі

Айо Едебірі ("Ведмідь")

Наташа Ліонн ("Покерфейс")

Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")

Рейчел Броснахан ("Дивовижна місіс Майзел")

Селена Гомес ("Вбивства в одній будівлі")

Ель Фаннінг ("Велика")

Ель Фаннінг / Фото: Associated Press

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм

"Сварка"

"Уроки хімії"

"Дейзі Джонс та the Six"

"Все те незриме світло"

"Попутники"

"Фарго"

Найкращий режисер

Бредлі Купер ("Маестро")

Грета Гервіг ("Барбі")

Йоргос Лантімос ("Бідолахи")

Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

Мартін Скорсезе ("Вбивці квіткової повні")

Селін Сонг ("Минулі життя")

Селін Сонг / Фото: Associated Press

Найкращий сценарій

"Барбі" (Грета Гервіг, Ноа Баумбах)

"Бідолахи" (Тоні Макнамара)

"Оппенгеймер" (Крістофер Нолан)

"Вбивці квіткової повні" (Ерік Рот, Мартін Скорсезе)

"Минулі життя" (Селін Сонг)

"Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Арарі)

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