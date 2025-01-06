"Золотий глобус-2025": повний список усіх лауреатів престижної кінопремії

У США відгриміла 82-га церемонія вручення кінонагород "Золотий глобус".

Премія потішила цікавими подіями. Зокрема, 62-річна акторка Демі Мур отримала свій перший "Золотий глобус", Зендея спровокувала чутки про заручини, а Він Дізель не проминув нагоду, аби підколоти Двейна Джонсона.

Що ж стосується перемог, то лідером за кількістю статуеток став французький фільм "Емілія Перес" від режисера Жака Одіара. Стрічка посіла перше місце одразу в 10 номінаціях. Далі лідирують фільми "Бруталіст" та "Конклав" – сім та шість статуеток відповідно.

З повним списком переможців "Золотого глобуса-2025" можна ознайомитися на офіційному сайті кінопремії. Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, хто виборов перші місця в найголовніших номінаціях.

Переможці премії "Золотий глобус-2025"

Найкращий драматичний фільм: "Бруталіст"

Найкраща акторка у драматичному фільмі: Фернанда Торрес ("Я все ще тут")

Найкращий актор у драматичному фільмі: Едрієн Броуді ("Бруталіст")

Едрієн Броуді / Фото: Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл: "Емілія Перес"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії: Себастіан Стен ("Інша людина")

Найкраща акторка в мюзиклі або комедії: Демі Мур ("Субстанція")

Демі Мур / Фото: Associated Press

Найкращий міжнародний фільм: "Емілія Перес" (Франція)

Найкращий анімаційний фільм: "Потік"

Найкращий драматичний серіал: "Сьогун"

Найкраща акторка у драматичному серіалі: Анна Савай ("Сьогун")

Найкращий актор у драматичному серіалі: Хіроюкі Санада ("Сьогун")

Хіроюкі Санада / Фото: Associated Press

Найкращий комедійний серіал або мюзикл: "Хитрощі"

Найкращий актор у комедійному серіалі або мюзиклі: Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь")

Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі: Джин Смарт ("Хитрощі")

Джин Смарт / Фото: Associated Press

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм: "Оленя"

Найкращий режисер: Бреді Корбет ("Бруталіст")

Найкращий сценарій: "Конклав" (Пітер Страуган)

Зазначимо, "Золотий глобус" відкриває сезон кінопремій. Вже незабаром відбудеться головна подія у світі кіно — "Оскар". Однак завдяки "Золотому глобусу" можна припустити, хто з акторів може отримати омріяну статуетку. До слова, премію називають репетицією "Оскара", адже переможці часто збігаються.

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