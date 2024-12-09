"Золотий глобус": на премію претендує російський актор, який підтримує анексію Криму і мовчить про війну

Організатори престижної кінопремії "Золотий глобус" оголосили імена тих, хто претендує отримати омріяну статуетку.

У списку номінантів неочікувано опинився відомий російський актор Юрій Борисов. Він знявся в американській комедійній драмі "Анора", сюжет якої тісно переплітається з російською культурою та СРСР. Все б нічого, але Юрій Борисов є доволі скандальною персоною.

До слова, актор є палким прихильником російської пропаганди. Зокрема, він знімався в пропагандистських картинах, таких як "Калашников", і зовсім цього не цурався. Окрім того, Борисов підтримав окупацію Росією українського півострова Крим, куди незаконно їздив. Що ж стосується повномасштабної війни в Україні та злочинів РФ, то актор, звісно ж, тримає мовчання. За таку позицію Юрій Борисов є фігурантом бази сайту "Миротворець". До речі, з початком повномасштабної війни Борисов часто перебуває в РФ та знімається там у пропагандистських картинах.

Юрій Борисов / Фото: Associated Press

До слова, у фільмі "Анора" знялися й інші росіяни - Марк Ейдельштейн, Дар'я Єкамасова та Олексій Серебряков. Однак вони вже не потрапили до списку претендентів на "Золотий глобус".

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Анджеліна Джолі оскандалилася компанією з російським актором. Зірку Голлівуду запримітила все з тим же Юрієм Борисовим.

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