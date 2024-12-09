"Золотий глобус": повний список усіх номінантів

Вже наступного року відбудеться престижна кінопремія "Золотий глобус", яка доволі часто влучно пророкує переможців "Оскара".

Сьогодні, 9 грудня, голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оприлюднила список усіх номінантів премії "Золотий глобус-2025". Так, уже 5 січня під час церемонії нагородження стануть відомі імена переможців. Ведучою шоу стане Ніккі Глейзер.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися, які фільми та актори вже зовсім скоро поборються за статус найкращих.

Номінанти на премію "Золотий глобус-2025"

Найкращий драматичний фільм

"Дюна: Частина друга"

"Нікелеві хлопчики"

"5 вересня"

"Бруталіст"

"Повна невідомість"

"Конклав"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Ніколь Кідман ("Хороша погана дівчинка")

Памела Андерсон ("Остання танцівниця")

Тільда Свінтон ("Сусідня кімната")

Фернанда Торрес ("Я все ще тут")

Анджеліна Джолі ("Марія")

Кейт Вінслет ("Лі")

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Найкращий актор у драматичному фільмі

Деніел Крейг ("Квір")

Колман Домінго ("Сінг Сінг")

Едріан Броуді ("Бруталіст")

Тімоті Шаламе ("Повна невідомість")

Рейф Файнс ("Конклав")

Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа")

Найкраща комедія або мюзикл

"Субстанція"

"Wiked: Чародійка"

"Анора"

"Суперники"

"Емілія Перес"

"Справжній біль"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

Джессі Айзенберг ("Справжній біль")

Джессі Племонс ("Види доброти")

Глен Павелл ("Найманий убивця")

Себастіан Стен ("Інша людина")

Г'ю Грант ("Єретик")

Гебріел ЛаБелль ("Шоу суботнього вечора")

Найкраща акторка в мюзиклі або комедії

Емі Адамс ("Нічна сучка")

Майкі Медісон ("Анора")

Демі Мур ("Субстанція")

Синтія Еріво ("Wiked: Чародійка")

Карла Гаскон ("Емілія Перес")

Зендея ("Суперники")

Демі Мур / Фото: Associated Press

Найкращий міжнародний фільм

"Все, що ми уявляємо як світло"

"Емілія Перес"

"Я все ще тут"

"Дівчина з голкою"

"Насіння священного інжиру"

"Вермільйо"

Найкращий анімаційний фільм

"Потік. Останній кіт на Землі"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Дикий робот"

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

Найкращий драматичний серіал

"День шакала"

"Дипломатка"

"Містер і місіс Сміт"

"Сьоґун"

"Повільні коні"

"Гра в кальмара"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Анна Савай ("Сьоґун")

Емма Зія Д'Арсі ("Дім дракона")

Кеті Бейтс ("Метлок")

Кіра Найтлі ("Чорні голуби")

Кері Рассел ("Дипломатка")

Мая Ерскін ("Містер і місіс Сміт")

Найкращий актор у драматичному серіалі

Біллі Боб Торнтон ("Landman")

Дональд Гловер ("Містер і місіс Сміт")

Едді Редмейн ("День Шакала")

Гері Олдман ("Повільні коні")

Хіроюкі Санада ("Сьоґун")

Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")

Хіроюкі Санада / Фото: Associated Press

Найкращий комедійний серіал або мюзикл

"Початкова школа "Еббот"

"Ведмідь"

"Ніхто цього не хоче"

"Хитрощі"

"Джентльмени"

"Вбивства в одній будівлі"

Найкращий актор у комедійному серіалі або мюзиклі

Адам Броуді ("Ніхто не хоче цього")

Стів Мартін ("Убивства в одній будівлі")

Джейсон Сіґель ("Правдива терапія")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")

Тед Денсон ("Таємний інформатор")

Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі

Айо Едебірі ("Ведмідь")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Кетрін Ган ("Це все Аґата")

Крістен Белл ("Ніхто цього не хоче")

Квінта Брансон ("Початкова школа "Ебботт")

Селена Гомез ("Убивства в одній будівлі")

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Найкращий режисер

Брейді Корбет ("Бруталіст")

Коралі Фаржа ("Субстанція")

Жак Одіар ("Емілія Перес")

Едвард Бергер ("Конклав")

Шон Бейкер ("Анора")

Паял Кападіа ("Все, що нам здається світлом")

Найкращий сценарій

"Бруталіст" (Брейді Корбет, Мона Фастволд)

"Субстанція" (Коралі Фаржа)

"Емілія Перес" (Жак Одіар)

"Справжній біль" (Джессі Айзенберг)

"Конлав" (Пітер Строган)

"Анора" (Шон Бейкер)

Найкраща жіноча роль другого плану

Маргарет Квеллі ("Субстанція")

Аріана Гранде ("Wiked: Чародійка")

Фелісіті Джонс ("Бруталіст")

Ізабелла Росселліні ("Конклав")

Селена Гомез ("Емілія Перес")

Зої Салдана ("Емілія Перес")

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Найкраща чоловіча роль другого плану

Кіран Калкін ("Справжній біль")

Юрій Борисов ("Анора")

Едвард Нортон ("Повна невідомість")

Джеремі Стронг ("Учень. Історія Трампа")

Гай Пірс ("Бруталіст")

Дензел Вашингтон ("Гладіатор 2")

До речі, серед номінантів можна побачити скандального російського актора Юрія Борисова. Редакція ТСН.ua нещодавно розповідала, якими пропагандистськими поглядами вирізняється актор фільму "Анора".

Читайте також: