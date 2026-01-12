"Золотий глобус-2026": повний список усіх лауреатів престижної кінопремії

Золотий глобус-2026 - актори серіалу "Юнацтво" / © Associated Press

У ніч проти 12 січня в Лос-Анджелесі відбулася 83-тя церемонія вручення премії «Золотий глобус», яку традиційно присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси.

Урочистості приймав один із готелів у Беверлі-Гіллз, де й оголосили імена переможців сезону. Абсолютним фаворитом серед повнометражних стрічок стала робота Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою». Фільм виборов одразу чотири статуетки, зокрема в ключових номінаціях — найкращий фільм (комедія або мюзикл), найкраща режисура, найкращий сценарій та найкраща жіноча роль другого плану. Загалом стрічка була представлена у дев’яти категоріях.

У драматичному сегменті перемогу здобула картина «Гамнет» режисерки Хлої Джао, яка була визнана найкращим драматичним фільмом року.

Серед телепроєктів найбільший резонанс викликав мінісеріал «Юнацтво», що забрав чотири нагороди, включно зі званням найкращого мінісеріалу. Найкращим драматичним серіалом журі назвало «Пітт», а в комедійному напрямі переміг серіал «Кіностудія».

«Кіностудія» / © Associated Press

Церемонія 2026 року також запам’яталася появою двох нових номінацій. Вперше «Золотий глобус» відзначив подкасти та телевізійні стендап-спешли. Дебютні нагороди отримали Емі Полер та Рікі Джервейс.

Лауреати премії «Золотий глобус-2026»

Найкращий драматичний фільм — «Гамнет»

Найкращий фільм (комедія або мюзикл) — «Одна битва за іншою» «Одна битва за іншою» / © Associated Press

Найкращий актор у драматичному фільмі — Вагнер Моура («Таємний агент») Вагнер Моура / © Associated Press

Найкраща акторка у драматичному фільмі — Джессі Баклі («Гамнет») Гамнет / © Associated Press

Найкращий фільм іноземною мовою — «Таємний агент» (Бразилія)

Найкращий анімаційний фільм — «Кейпоп-мисливиці на демонів»

Найкращий режисер — Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»)

Найкращий актор у комедії або мюзиклі — Тімоті Шаламе («Марті Супрім: Геній комбінацій») Тімоті Шаламе / © Associated Press

Найкраща акторка у комедії або мюзиклі — Роуз Бірн («Я не залізна»)

Найкращі касові та кінематографічні досягнення — «Грішники»

Найкращий сценарій — Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»)

Найкраща оригінальна пісня — Golden («Кейпоп-мисливиці на демонів») Golden («Кейпоп-мисливиці на демонів») / © Associated Press

Найкраща музика — Людвіг Йоранссон («Грішники»)

Найкращий актор другого плану — Стеллан Скашгорд («Сентиментальна цінність»)

Найкраща акторка другого плану — Теяна Тейлор («Одна битва за іншою») Теяна Тейлор / © Associated Press

Телесеріали та телевізійні проєкти

Найкращий серіал (комедія або мюзикл) — «Кіностудія»

Найкращий мінісеріал — «Юнацтво»

Найкращий драматичний серіал — «Пітт» «Пітт» / © Associated Press

Найкраща акторка у драматичному серіалі — Рей Сіґорн («Єдина») Рей Сіґорн / © Associated Press

Найкраща акторка другого плану в серіалі — Ерін Доерті («Юнацтво»)

Найкращий актор другого плану в серіалі — Овен Купер («Юнацтво»)

Найкращий актор у мінісеріалі — Стівен Грем («Юнацтво») «Юнацтво» / © Associated Press Стівен Грем / © Associated Press

Найкраща акторка у мінісеріалі — Мішель Вільямс («Вмерти заради сексу»)

Найкращий актор у комедійному серіалі — Сет Роген («Кіностудія»)

Найкраща акторка у комедійному серіалі — Джин Смарт («Хитрощі») Джин Смарт / © Associated Press

Найкращий актор у драматичному серіалі — Ноа Вайлі («Пітт»)

Найкраща стендап-комедія на телебаченні — Рікі Джервейс («Смертність»)

Найкращий подкаст — «Good Hang with Amy Poehler» («Гарне спілкування з Емі Полер»)

